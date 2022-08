Lies of P komt op dag van release direct naar Xbox Game Pas

Op de openingsavond van Gamescoms werd in een nieuwe gameplaytrailer bekendgemaakt dat Lies of P in 2023 naar PlayStation 5, Xbox Series X | S en Windows komt. De rpg-game combineert het verhaal van Pinocchio met de uitdagende gameplay van Bloodborne. Voor Xbox Game Pass-abonnees was er ook goed nieuws, want de game is vanaf dag 1 beschikbaar via de dienst.

Lies of P

In de video zien we hoe de legendarische marionet Pinocchio wakker wordt op het verlaten treinstation van de stad Krat. Het is hier dat hij beseft dat alles is veranderd. De eens zo mooie stad is veranderd in een levende hel met gruwelijke vijanden. Hij vindt ook een briefje waarin hij wordt opgeroepen zijn schepper, Mr Geppetto, te vinden. Aan jou de taak om Pinocchio door een hel vol onuitsprekelijke gruwelen te loodsen, terwijl je op zoek gaat naar zijn schepper en probeert mens te worden.

“Geïnspireerd door het bekende verhaal van Pinocchio, is Lies of P een actie soul-achtige game die zich afspeelt in een donkere Belle Époque-wereld,” aldus ontwikkelaar en uitgever Neowiz. “Leid Pinocchio op zijn onverbiddelijke reis om mens te worden.”