LEGO Technic 42143 Ferrari Daytona SP3 vanaf 1 juni te koop

In de afgelopen weken doken er al meerdere afbeeldingen op van de LEGO Technic 42143 Ferrari Daytona SP3, maar vandaag werd de set dan ook officieel gepresenteerd. Het is de vierde supercar in de Technic-serie na de Porsche 911 GT3 RS, de Bugatti Chiron en de Lamborghini Sián.

Lang hoeven we gelukkig niet te wachten op de set, want vanaf 1 juni is de set exclusief te koop in de Nederlandse en Belgische LEGO Shop voor €399,99. Voor de ultieme Ferrari-fans is er ook nog het Sense of Perfection-koffietafelboek, die op dezelfde dag wordt uitgebracht voor €80. Wees er snel bij, want dit boek verschijnt in een exclusieve oplage van 5000 exemplaren.

Setnummer: 42143

42143 Naam: Ferrari Daytona SP3

Ferrari Daytona SP3 Thema: Technic

Technic Aantal stenen: 3778

3778 Afmetingen: 14 cm hoog, 59 cm lang en 25 cm breed

14 cm hoog, 59 cm lang en 25 cm breed Prijs: €399,99 in LEGO Shop NL| BE

€399,99 in LEGO Shop NL| BE Releasedatum: juni 2022

juni 2022 Stickers: geen

geen Aanbevolen leeftijd: 18+

LEGO Technic 42143 Ferrari Daytona SP3

De LEGO Technic 42143 Ferrari Daytona SP3 bestaat uit 3778 stenen en meet 14 cm hoog, 59 cm lang en 25 cm breed (schaal 1:8). Het model beschikt over een V12-motor met bewegende zuigers en een functionele 8-traps sequentiële versnellingsbak, die je kan bedienen met de schakelflippers. Verder is het model voorzien van een werkend stuur, schokdempers, vleugeldeuren en een afneembaar dak, waardoor je het gedetailleerde interieur kan aanschouwen.

“Het was interessant om te zien hoe twee verschillende ontwerpculturen samenkwamen voor een gemeenschappelijk doel. De zorg die tot in de allerkleinste details werd gestoken, was zeer indrukwekkend”, aldus Carlo Palazzani, Hoofd Sports Cars Exterior Design bij Ferrari.

Iedere set is voorzien van een uniek serienummer, waarmee je online toegang krijgt tot unieke beloningen. LEGO Technic 42143 Ferrari Daytona SP3 komt ook met een geprint informatieplaatjes met enkele technische specificatie over de supercar. Het Sense of Perfection-koffietafelboek gaat dieper in op de ontwikkeling van de Ferrari Daytona SP3. Het boek zit boordevol verhalen en vakkennis die rechtstreeks uit Maranello (waar Ferrari gevestigd is) en Billund (de thuisbasis van LEGO) afkomstig zijn. Het is het resultaat van een intense samenwerking en biedt fans een blik achter de schermen, laat hen kennismaken met de leden van het Ferrari ontwerpteam en toont hen hoe de nieuwste telg uit de LEGO Technic Ultimate Car Concept familie er gekomen is.