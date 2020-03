LEGO Technic 42111 Dom’s Dodge Charger officieel gepresenteerd

We moeten vanwege de uitbraak van het coronavirus nog een jaar wachten op de volgende Fast & Furious-film, maar LEGO-fans kunnen binnenkort hun eigen achtervolgingen creëren met LEGO Technic 42111 Dom’s Dodge Charger. De set is gebaseerd op de iconische Dodge Charger R/T uit de jaren 1970 van Dominic Toretto. Op 27 april wordt de set uitgebracht, maar vanwege de grote interesse is het nu mogelijk om voor €99,99 een pre-order te plaatsen in de LEGO Shop. Lezers uit België kunnen de set hier bestellen.

LEGO Technic 42111 Dom’s Dodge Charger

De Dodge Charger is een authentieke replica van de bolide van Dominic Toretto en is ontworpen op een schaal van 1:13. “We hebben heel nauw samengewerkt met het Universal-team om Dom’s Dodge Charger tot in de kleinste details tot leven te brengen om ‘Fast & Furious’-fans en Lego Technic-bouwers over de hele wereld te inspireren,” zei Samuel Tacchi, die de set voor Lego Technic ontwierp in een persbericht.

Dom’s Dodge Charger is voorzien van een V8-motor met werkende kleppen, vering, stuurinrichting en met de blower kunnen fans de sensatie nabootsen van het rijden met de echte auto. De kofferbak bevat nitroflessen om de auto een extra boost te geven. Het voertuig is 39 cm lang, 16 cm breed en 11 cm hoog.