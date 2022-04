LEGO Star Wars 75341 UCS Luke Skywalkers’s Landspeeder vanaf 1 mei te koop

LEGO Star Wars 75341 Luke Skywalkers Landspeeder is de nieuwste set in de Ultimate Collector Series. Het model is gebaseerd op de X-34 Landspeeder, die in 1977 zijn debuut maakte als het persoonlijke vervoersmiddel van Luke Skywalker op Tatooine in de film Star Wars Episode IV. Hoewel Luke en Obi-Wan Kenobi de Landspeeder moesten verkopen om van de planeet te kopen, is het zonder twijfel een van de bekendste schepen in de Star Wars-saga.

LEGO Star Wars 75341 UCS Luke Skywalkers’s Landspeeder

In de afgelopen jaren heeft LEGO meerdere kleine en goedkopere versies van de Landspeeder uitgebracht, maar dit jaar is het eindelijk tijd voor een serieus model voor volwassenen. LEGO Star Wars 75341 UCS Luke Skywalkers’s Landspeeder bestaat uit 1890 stenen en is vanaf 1 mei exclusief beschikbaar in de Nederlandse en Belgische LEGO Shop voor €199,99. Het model is 49 cm lang en 10 cm hoog.

De lancering van LEGO Star Wars 75341 UCS Luke Skywalkers’s Landspeeder vindt plaats tijdens het jaarlijkse ‘May the 4th’-evenement, waardoor je kan profiteren van meerdere promoties. Snelle beslissers ontvangen bij aanschaf van de set maar liefst drie cadeaus: LEGO Star Wars 30495 Hoth AT-ST Polybag, 40531 Lars Family Homestead Kitchen en de Beskar-sleutelhanger. Het is vermoedelijk verstandig om er direct bij te zijn, omdat de GWP’s van vorig jaar in de ochtend al waren uitverkocht.

Naast de Landspeeder zijn er ook twee minifiguren aanwezig: C-3PO en Luke Skywalker. Het minifiguur van C-3PO is exclusief voor deze set ontworpen. Daarnaast komt het model met een bouwbare displaystandaard met informatieplaatje, waarop ook de twee minifiguren kunnen worden geplaatst.

De Landspeeder is gemaakt door LEGO-ontwerper César Carvalhosa Soares. Over het ontwerp zei César: “Het was een geweldig avontuur om de Landspeeder van Luke Skywalker in LEGO-steentjes vorm te geven. Het is zo’n iconisch voertuig in de Star Wars-saga. We zijn geen detail vergeten en hebben zelfs enkele krassen toegevoegd. Het eindproduct maakt een ongelooflijke display en is de perfecte aanvulling op de UCS collectie.”