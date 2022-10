LEGO Marvel 76210 Hulkbuster vanaf 4 november te koop

LEGO heeft vandaag de grootste en duurste Marvel-set van 2022 aangekondigd: de 52cm hoge LEGO Marvel 76210 Hulkbuster. Het imposante model is vanaf 4 november via een VIP-voorverkoop exclusief beschikbaar in de Nederlandse en Belgische LEGO Shop voor €549,99. Op 9 november vindt de reguliere release plaats.

LEGO Marvel 76210 Hulkbuster

De LEGO Marvel 76210 Hulkbuster bestaat uit 4049 stenen en is gebaseerd op de MK44 – de 44e versie van het Iron Man-pak. LEGO heeft de set voorzien van verstelbare armen, een lichtsteen op de borst en twee lichtstenen op de handen.

Setnummer: 76210

76210 Naam: Hulkbuster

Hulkbuster Thema: Marvel

Marvel Aantal stenen: 4049

4049 Aantal minfiguren: 1

1 Afmetingen: 52 cm hoog, 47 cm breed en 24 cm diep

52 cm hoog, 47 cm breed en 24 cm diep Prijs: €549,99 in LEGO Shop NL| BE

€549,99 in LEGO Shop NL| BE VIP-voorverkoop: 4 november 2022

4 november 2022 Releasedatum: 9 november

9 november Aanbevolen leeftijd: 18+

Er is verder een functionele cockpit, waarin het LEGO Marvel 76206 Iron Man-figuur kan worden geplaatst. De set bevat ook een minifiguur van Tony Star en een displaystandaard met informatieplaatje over de Hulkbuster.