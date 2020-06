LEGO Ideas-projecten Home Alone en Seinfeld krijgen commerciële release

LEGO heeft de resultaten bekendgemaakt van de laatste LEGO Ideas-reviewronde (3e van 2019). Er waren in totaal 12 kanshebbers, maar slechts drie krijgen een commerciële release. Fans kunnen in de toekomst uitkijken naar de komst van het McAllister House (Home Alone), de Typewriter en Seinfeld. Het is nog onbekend wanneer de sets zullen verschijnen, hoewel dat naar alle waarschijnlijkheid niet dit jaar zal zijn. Home Alonso komt ongetwijfeld kort voor de feestdagen van 2021 op de markt.

De eerstvolgende LEGO Ideas-set wordt Sesame Street en deze wordt in de komende weken officieel gepresenteerd en krijgt volgens onze informatie een prijskaartje van €349,99. Daarnaast zal de speelbare Piano later in het jaar verschijnen, hoewel daar nog geen verdere informatie over beschikbaar is.

