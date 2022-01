LEGO Ideas 21332 The Globe met lichtgevende stenen gepresenteerd

LEGO heeft vandaag de 40e Ideas-set officieel aangekondigd: LEGO Ideas 21332 The Globe. De wereldbol in LEGO-vorm is gebaseerd op het ontwerp van de 23-jarige, Franse ontwerper Guillaume Roussel (alias Disneybrick55).

LEGO Ideas 21332 The Globe

Roussel diende zijn originele creatie begin 2020 in bij LEGO Ideas. Het project had slechts 89 dagen nodig om de magische mijlpaal van 10.000 stemmen te bereiken. LEGO ontwerper Luka Kapeter en grafisch ontwerper Cristina Elena Benescu zijn verantwoordelijk voor het eindresultaat.

LEGO Ideas 21332 The Globe bestaat uit 2585 stenen en is 40 cm hoog, 30 cm breed en 26 cm diep. Het Deense bedrijf heeft de wereldbol voorzien van geprinte naamplaatjes van de continenten en oceanen die oplichten in het donker, zodat je de wereld op ieder moment van de dag kan zien. Daarnaast zijn er LEGO Technic-onderdelen gebruikt om de set te kunnen laten draaien.

Vanaf 1 februari 2022 is LEGO Ideas 21332 The Globe in LEGO Shop Nederland en België voor €199,99. De set zal de eerste drie maanden exclusief door LEGO worden verkocht en daarna ook beschikbaar komen bij andere retailers.