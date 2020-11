LEGO Ideas 21324 Sesame Street verschijnt zondag 1 november exclusief in LEGO Shop

Fans stemden massaal op het Ideas-project 123 Sesame Street en het Deense bedrijf heeft op woensdag het eindresultaat gepresenteerd. LEGO Ideas 21324 Sesame Street laat weinig over van het oorspronkelijk ontwerp van Ivan Guerrero, maar is vanwege zijn kleinere formaat vermoedelijk een stuk betaalbaarder. Vanaf zondag 1 november is de set exclusief te koop in de Nederlandse LEGO Shop voor €129,99. Lezers uit België kunnen deze set via deze link bekijken.

Tip → Alleen op zondag 1 november ontvang je LEGO MINDSTORMS Minirobots 5 in 1 (40413) en LEGO El Fuego’s stuntkanon (30464) cadeau bij je bestelling.

LEGO Sesamstraat

LEGO Ideas 21324 Sesame Street zit boordevol authentieke details uit de beroemde wijk van New York City. Van het appartement van Bert en Ernie, waar Bert op beroemde wijze bij Ernie smeekte om een banaan uit zijn oor te halen zodat hij beter kon horen, tot het nest van Big Bird (Pino in Nederland). Het bouwwerk bestaat uit 1367 stenen en is 24 cm hoog, 35 cm breed en 21 cm diep.

Sesamstraat zou natuurlijk niet compleet zijn zonder zijn iconische en sympathieke bewoners. Deze set bevat exclusieve minifiguren van Elmo, Cookie Monster, Oscar, Bert, Ernie en Big Bird die speciaal voor deze LEGO Ideas-set zijn gemaakt. Er zijn ook figuren van Slimey de Worm, Dorothy de Goudvis, Radar de Teddybeer en Badeendje. Het is daarnaast voor het eerst er nieuwe LEGO-elementen zijn ontworpen voor een LEGO Ideas-set.

“Ik ben opgegroeid met Sesamstraat. Ik heb zoveel geleerd van het programma. Ik heb leren lezen, schrijven, tellen en lachen met het programma. En ik ben ook een enorme fan van Jim Henson. Zijn creaties hebben een belangrijke rol gespeeld bij het vormgeven van mijn eigen creatieve carrière”, aldus Sesame Street-fanontwerper Ivan Guerrero.