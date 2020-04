LEGO Ideas 21322 Pirates of Barracuda Bay nu beschikbaar in LEGO Shop

LEGO Ideas 21322 Pirates of Barracuda Bay is vandaag officieel aangekondigd als de 30ste Ideas-set die wordt uitgebracht. Deze gedetailleerde set heeft verschillende elementen van het originele Ideas-project gebruikt, maar LEGO heeft ook het iconische piratenschip LEGO Black Seas Barracuda (6285) uit 1989 verwerkt in de set. Vanaf 1 april om 00:00 is de set exclusief beschikbaar in de Nederlandse LEGO Online Shop voor €199,99. Belgische lezers kunnen Pirates of Barracuda Bay hier bestellen.

LEGO Ideas 21322 Pirates of Barracuda Bay

Deze set van 2545 stenen bevat alle iconen van het klassieke thema en bouwt een gedetailleerd scheepswrakeiland dat opnieuw kan worden geconfigureerd als een bijgewerkte versie van het klassieke LEGO-schip, Black Seas Barracuda. Het eiland kan ook in tweeën worden gesplitst en anders worden ingedeeld, waardoor de begraven piratenschat zichtbaar wordt.

De ontwerpers van LEGO hebben goed gekeken naar eerdere LEGO Pirates-set om een ​​authentieke ervaring te creëren, inclusief geüpdatete minifiguren van het oorspronkelijke thema. Er zijn bovendien verwijzingen naar het originele assortiment in het hele model. De originele ontwerper van het LEGO Ideas-project, Pablo Sánchez Jiménez, zag zijn idee in slechts 25 dagen 10.000 stemmen behalen. Hij bedacht het concept oorspronkelijk als een eerbetoon aan LEGO Pirates, dat 31 jaar geleden werd gelanceerd en sindsdien een favoriet bij fans is.