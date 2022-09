LEGO Icons 10308 Holiday Main Street vanaf 3 oktober te koop

Ieder jaar komt LEGO met een speciale Winter Village-set voor kerst en deze week is het model voor 2022 gepresenteerd: LEGO Icons 10308 Holiday Main Street. Op 3 oktober start de exclusieve VIP-voorverkoop in de Nederlandse en Belgische LEGO Shop voor €99,99. Vanaf 7 oktober is de set voor iedereen beschikbaar.

LEGO Icons 10308 Holiday Main Street

Vorig jaar werd LEGO Icons 10293 Santa’s Visit uitgebracht als een standalone gebouw en met LEGO Icons 10308 Holiday Main Street kiest voor een iets andere aanpak, waarbij het niet langer draait om één gebouw. Bouwers gaan ditmaal aan de slag met een speelgoedwinkel, muziekwinkel en een tram om vier minifiguren te vervoeren. Dat is ook daadwerkelijk mogelijk, want de tram heeft ondersteuning voor het Powered Up-platform gekregen. Voor deze optionele functionaliteit heb je de volgende onderdelen nodig:

Bij de speelgoedwinkel Santa’s Toys and Games vind je de perfecte kerstcadeau en H. Jollie’s muziekwinkel bevat alle muziekinstrumenten om iemands kerstwens uit te laten komen. Beide gebouwen hebben een open achterkant en aan de bovenzijde een appartement om de winkeliers tot rust te laten komen. Boven de muziekwinkel bevindt zich een eetkamer en de slaapkamer is geplaatst boven de speelgoedwinkel met allerlei details, waaronder een kerstboom en cadeautjes.

LEGO Icons 10308 Holiday Main Street wordt geleverd met 6 minifiguren: een klein kind, twee klanten, twee winkeliers en een trambestuurder. De set bevat ook een tramhalte en een grotere kerstboom die naast de gebouwen kan worden geplaatst. Verder zijn er vier boekjes met bouwinstructies, zodat je met het hele gezin samen kunt bouwen.