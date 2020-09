LEGO Harry Potter 75978 Diagon Alley vanaf 1 september te koop in LEGO Shop

We hebben er even op moeten wachten, maar LEGO Harry Potter 75978 Diagon Alley is vandaag eindelijk officieel aangekondigd. LEGO Wegisweg is vanaf dinsdag 1 september exclusief verkrijgbaar in de LEGO Shop voor €399,99. Lezers uit België kunnen de set via deze link bestellen. Daarnaast kunnen Harry Potter-fans op deze dag LEGO Harry Potter 71028 Minifigures Series 2 aanschaffen en ontvang je LEGO BrickHeadz 40412 Hagrid & Buckbeak cadeau bij alle LEGO Harry Potter-aankopen vanaf €100.

Wat is er nieuw op 1 september?

LEGO Harry Potter 75978 Diagon Alley

De eerste geruchten over LEGO Harry Potter 75978 Diagon Alley verschenen in juli en sindsdien is de set al op meerdere keren te zien geweest door enkele fouten van LEGO. Wegisweg bestaat uit 5544 stenen en is daarmee de op drie na grootste LEGO-set ooit gemaakt. In de LEGO Harry Potter-serie is alleen het 6020 stenen tellende Kasteel Zweinstein groter dan Diagon Alley. De set is 102 cm lang, 29 cm hoog en 13 cm diep en is volgestopt met allerlei authentieke details.

De winkelstraat voor tovenaars geeft bouwers toegang tot Ollivanders Wand Shop, Scribbulus Writing Implements, Quality Quidditch Supplies, Florean Fortescue’s Ice Cream Parlor, Flourish & Blotts, Weasleys Wizard Wheezes en de Daily Prophet. Geen batterijen nodig. Deze modulaire bouwset biedt een boeiende en plezierige bouwervaring. Zelfs de beroemde ingang van de Weasleys Wizard Wheezes, waar een figuur zijn hoed voor je afneemt, wordt met de hand bediend.

Er is ook geen gebrek aan minifiguren, want LEGO Harry Potter 75978 Diagon Alley bevat maar liefst 14 personages en de uil Hedwig. Creëer je eigen verhaal met de minifiguren van Rubeus Hagrid, George Weasley, Fred Weasley, Molly Weasley, Ginevra Weasley, Ron Weasley, Hermione Granger, Harry Potter, Draco Malfoy, Lucius Malfoy, Gilderoy Lockhart, Garrick Ollivander, Florean Fortescue, Daily Prophet-fotograaf en Hedwig.

