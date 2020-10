LEGO DC Batman 76161 Batwing 1989 beschikbaar gemaakt voor LEGO Shop VIP’s

LEGO DC Batman 76161 Batwing 1989 werd vorige maand op Batman Day aangekondigd en is vanaf woensdag 21 oktober exclusief te koop in de LEGO Shop voor €199,99. De set is gebaseerd op het voertuig uit de iconische Batman-film met Tim Burton uit 1989. Lezers uit België kunnen de set via deze link bestellen. Op 1 november vindt de reguliere release van LEGO 76161 Batman 1989 Batwing plaats.

Setnummer: 76161

76161 Naam: LEGO DC Batman 76161 Batwing 1989

LEGO DC Batman 76161 Batwing 1989 Afmetingen: 11 cm (hoogte) x 52 cm (lengte) x 58 cm (breedte)

11 cm (hoogte) x 52 cm (lengte) x 58 cm (breedte) Schaal: 1 op 20

1 op 20 Aantal stenen: 2363

2363 Aantal minifiguren: 3

3 Prijs: €199,99 in LEGO Shop NL | LEGO Shop BE

€199,99 in LEGO Shop NL | LEGO Shop BE VIP-verkoop: 21 oktober 2020

21 oktober 2020 VIP-punten: 1500 (waarde van €10)

1500 (waarde van €10) Reguliere verkoop: 1 november 2020

LEGO Batwing

De Batwing in LEGO-vorm heeft alle kenmerken van het originele model. Het ontwerp bestaat uit 2363 stenen en heeft een gedetailleerd interieur, een afneembare koepel en verstelbare vleugelkleppen. Er zijn ook verschillende extra’s toegevoegd om bouwers te verrassen, zoals een scherm met de gasballonnen van The Joker en een ‘Bat Engine’-label op de motor van het voertuig.

Eenmaal gebouwd is LEGO DC Batman 76161 Batwing 1989 11 cm hoog, 52 cm lang en 58 cm breed en bedoeld voor de volwassen LEGO- en Batman-fans. De bouwset bevat ook een speciale steen waarmee bouwers hun model aan de muur kunnen bevestigen. Bij LEGO 76161 Batman 1989 Batwing worden drie minifiguren (twee zijn exclusief) meegeleverd: Batman met 1989-outfit, The Joker in zijn zwart-witte outfit en Lawrence de Boombox Goon.

“De karakteristieke set neemt fans mee naar Gotham City om aan de slag te gaan met de set, waarbij ze de minifiguren van Batman, The Joker en Lawrence de Boombox Goon gebruiken om hun favoriete momenten uit de film opnieuw te beleven. Fans kunnen zelfs de beruchte scène creëren wanneer The Joker binnenvalt bij de Dark Knight en zijn klassieke woorden uitspreekt: “have you ever danced with the devil in the pale moonlight?”, aldus Jesper Nielsen, LEGO Creative lead, over de details van de nieuwe set.