LEGO DC 76328 The Classic TV Series Batmobile gepresenteerd

Vandaag zijn er officiële beelden vrijgegeven van de LEGO DC 76328 The Classic TV Series Batmobile. Deze 1822-delige set is nu beschikbaar voor pre-order bij Proshop voor €124,95. Op 1 oktober 2024 wordt de set gelanceerd en in de LEGO Shop heeft het model een adviesprijs van €149,99 gekregen.

LEGO DC 76328 The Classic TV Series Batmobile

De Batmobile is geïnspireerd op de iconische versie uit de Batman-tv-serie van de jaren ’60 en is 50 cm lang, 18 cm breed en 14 cm hoog. De set wordt geleverd met een Batman-minifiguur in zijn klassieke outfit, helaas is er geen minifiguur van Robin aanwezig. Bouwers kunnen de Batmobile tentoonstellen met een informatieplaatje, maar een displaystandaard maakt geen onderdeel uit van het bouwwerk.

LEGO DC 76328 The Classic TV Series Batmobile is voorzien van allerlei details zoals het Batman-logo, de staartvinnen en het interieur met een Batphone, waarbij sommige elementen met stickers worden weergegeven, terwijl de logo’s op de velgen geprint zijn. Opvallende kenmerken zijn onder meer de nieuwe ramen en de raketmotor aan de achterzijde.

De Bat-Ray-projectoren en gasroosters aan de voorkant zijn weergegeven met stickers. Achter de cockpit bevinden zich drie lopen van de raketwerpers. De kofferbak kan worden geopend en is uitgerust met een Mobile Crime Computer. Aan weerszijden van de raketmotor bevinden zich parachutes die het voertuig kunnen vertragen of een scherpe bocht laten maken, terwijl Smoke Emitters vijanden op afstand houden.