LEGO Creator Expert 10272 Old Trafford kopen? Vanaf 16 januari te koop met gratis cadeau

LEGO Creator Expert 10272 Old Trafford Manchester United werd eerder deze week officieel aangekondigd. De reguliere release vindt plaats op 1 februari, echter kunnen VIP-leden de set al vanaf donderdag 16 februari bestellen. Een VIP-account kan gratis tijdens het afrekenen worden aangemaakt en is direct actief. De set is exclusief in de LEGO Shop beschikbaar voor €269,99 en tijdelijk ontvang je ook nog de set LEGO 6322264 The United Trinity cadeau (zolang de voorraad strekt). Lezers uit België kunnen LEGO Creator Expert 10272 Old Trafford Manchester United hier bestellen.

LEGO Creator Expert 10272 Old Trafford Manchester United

De replica van de thuishaven van Manchester United bestaat uit 3898 stenen en is ontworpen op een schaal van 1:600. LEGO Creator Expert 10272 Old Trafford Manchester United bevat ook verschillende belangrijke details, waaronder het standaard United Trinity, de herdenkingsklok van München en het standbeeld van Sir Alex Ferguson. Het bouwwerk is 18,5 cm hoog, 47 cm lang en 39 cm breed.

“Ons Old Trafford-stadion is even iconisch als Manchester United zelf en we zijn er trots op het tot leven te kunnen brengen in LEGO-vorm”, zegt Sean Jefferson, Director of Partnerships van Manchester United. “Ik denk dat iedereen op enig moment in zijn leven met LEGO-stenen heeft gespeeld, maar het is nog steeds verbazingwekkend om te zien hoe gedetailleerd de LEGO-ontwerpers het stadion hebben nagemaakt. We zijn er zeker van dat het enorm populair zal zijn onder zowel Manchester United- als LEGO-fans. ”

Daarnaast krijg je bij het plaatsen van een bestelling de set LEGO 6322264 The United Trinity cadeau. Dit is het standbeeld met drie legendarische spelers van Manchester United: George Best, Dennis Law en Sir Bobby Charlton. Wees er snel bij, want de voorraad van dit cadeau zal beperkt zijn. Deze promotie loopt tot en met 31 januari of zolang de voorraad strekt.