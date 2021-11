Black Friday 2021 – LEGO VIP Weekend gaat vannacht van start

LEGO heeft de promoties bekendgemaakt voor het aanstaande VIP-weekend. Vanaf zaterdag 20 november om 00:00 kunnen bouwers profiteren van dubbele VIP-punten en twee cadeaus (GWP’s). Daarnaast kan er ook nog een set worden verkregen met VIP-punten in het Rewards Centre. Alle promoties zijn exclusief beschikbaar in de Nederlandse en Belgische LEGO Shop.

LEGO Pre-Black Friday: VIP-weekend

Dubbele VIP-punten

Als LEGO VIP ontvang je normaal gesproken 7,5 punten voor elke euro die je uitgeeft in de LEGO Shop. 150 VIP punten komen overeen met het equivalent van 1 euro, waardoor je 5% van het aankoopbedrag kan verzilveren als korting op je volgende aankoop. Tijdens het LEGO VIP-weekend krijg je het dubbele aantal punten, waardoor je maar liefst 10% van het aankoopbedrag kan gebruiken als korting.

Heb je nog geen VIP-account? Dat is geen enkel probleem, want een account is via LEGO Shop Nederland of België gratis te registreren en direct actief.

In het verleden waren er bij de start van de actie altijd problemen met de dubbele VIP-punten die niet correct werden weergegeven in de winkelwagen. De punten worden echter correct berekend wanneer de bestelling wordt verzonden. Je hoeft je dus geen zorgen te maken als de punten in het winkelwagentje niet juist worden weergegeven.

LEGO 40484 Santa’s Front Yard

Het goedkoopste cadeau is LEGO 40484 Santa’s Front Yard. Deze set wordt geleverd bij alle aankopen vanaf €175. Het bouwwerkje bestaat uit 317 stenen en bevat een minifiguur van een elf, die een rendier een wortel aan het voeren is. Op de achtergrond is een sterrenhemel te zien en op de voorgrond bevinden zich twee bomen. Verder is er beekje dat door het landschap loopt en worden er enkele stickers gebruikt voor de sterren, de maan en het bordje dat verwijst naar de Noordpool.

LEGO-retrobord

Een ander leuk cadeau is het retrobord met daarop het oude logo van LEGO. Om dit bord te ontvangen moet je minimaal €250 besteden in de LEGO Shop. Er zijn geen beperkingen wat betreft thema’s. Het is mogelijk om beide promoties met elkaar te combineren, wat betekent dat je twee cadeaus ontvangt wanneer je het minimumbedrag van het retrobord bereikt.

Vintage Camera

In het LEGO VIP Rewards Centre is de klassieke camera beschikbaar. Je kan een code voor de set ontvangen door 2.000 VIP-punten in te wisselen. De code die je ontvangt voer je daarna in bij het plaatsen van een bestelling, waarbij de set wordt toegevoegd aan je order. Deze promotie is geldig vanaf zaterdag 20 november en beschikbaar zolang de voorraad strekt en dat zal zeer waarschijnlijk niet lang zijn.