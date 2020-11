LEGO Black Friday 2020: lancering LEGO 10276 Colosseum en gratis cadeaus

LEGO Black Friday 2020 gaat op 27 november om 00:00 Nederlandse tijd van start en dat betekent ook de lancering van het LEGO 10276 Colosseum. Het Black Friday-evenement duurt tot en met maandag 30 november (Cyber Monday). Gedurende deze periode krijg je iedere dag korting op een selectie van sets en daarnaast zijn er twee exclusieve cadeaus beschikbaar.

LEGO Black Friday 2020

LEGO 40410 Charles Dickens Tribute

Tijdens het Black Friday-evenement ontvang je bij elke aankoop vanaf 150 euro de LEGO 40410 Charles Dickens Tribute cadeau. Het boek van Charles Dickens in LEGO-vorm bestaat uit een interieur met kerstthema en drie minifiguren. De set is een eerbetoon aan de beroemde Britse schrijver die 150 jaar geleden overleed (9 juni 1870) en toont het een scène uit zijn beroemde kerstverhaal ‘A Christmas Carol’. Het bouwwerkje bestaat uit 333 stenen en heeft een waarde van €22,99.

LEGO 10276 Colosseum

Black Friday staat ook in het teken van het LEGO 10276 Colosseum, want de set wordt op deze dag exclusief in de LEGO Shop gelanceerd voor €499,99. Dat is een fors bedrag, maar het is dan ook de set met de meeste steentjes ooit: 9036 om precies te zijn. Op het hoogste punt meet het indrukwekkende project 27 cm en het Colosseum is 59 cm breed. Vanaf 27 tot en met 30 november (zolang de voorraad strekt) ontvang je een cadeau bij aanschaf van het LEGO 10276 Colosseum. Het is een kleine Romeinse strijdwagen met een minifiguur erop, ook wel bekend als een biga. Vorig jaar was de GWP van de Batmobile binnen enkele uren uitverkocht en het is daarom verstandig om er zo snel mogelijk bij te zijn.