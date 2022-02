LEGO 76989 Horizon Forbidden West: Tallneck vanaf 1 mei te koop

Je kan in 2022 niet alleen digital aan de slag met Horizon Forbidden West, want LEGO heeft op dinsdag ook een set gepresenteerd die gebaseerd is op de Tallneck-machines uit de games. Je zal helaas nog wel even geduld moeten hebben, want LEGO 76989 Horizon Forbidden West is vanaf 1 mei 2022 te koop in de Nederlandse en Belgische LEGO Shop voor €79,99. De game komt vrijdag 18 februari op de markt voor de PS4 en PS5.

LEGO 76989 Horizon Forbidden West: Tallneck

LEGO 76989 Horizon Forbidden West maakt deel uit van de LEGO-sets voor volwassenen en gebruikt slimme technieken om de authentieke details van de machine na te bootsen. De Tallneck is ruim 34 centimeter hoog en bestaat uit 1222 stenen. Je kunt de Tallneck tentoonstellen op een standaard met details uit de Horizon-wereld, zoals een berkenboom en een roestig stoplicht. Verder bevat de set een minifiguur van Aloy met haar boog en speer plus een Watcher met blauwe, gele of rode ogen.

Setnummer: 76989

76989 Naam: Horizon Forbidden West: Tallneck

Horizon Forbidden West: Tallneck Thema: Gaming

Gaming Aantal minifiguren: 1 (Aloy)

1 (Aloy) Aantal stenen: 1222

1222 Afmetingen: 34 cm hoog, 23 cm breed en 17 cm diep

34 cm hoog, 23 cm breed en 17 cm diep Prijs: €79,99 in LEGO Shop NL| BE

€79,99 in LEGO Shop NL| BE Prijs per steen: 6,5 cent

6,5 cent Releasedatum: 1 mei 2022

1 mei 2022 Aanbevolen leeftijd: 18+

“Ik werd verliefd op Horizon Zero Dawn toen ik het de eerste keer speelde. Het is een futuristische wereld vol prachtige landschappen, sterke personages, dreigende machines en een rijk verhaal. De Guerrilla-ontwerpers waren een enorme inspiratie en hulp bij het vastleggen van de geest van dit universum in LEGO-vorm. De Horizon fan gemeenschap is zo creatief, en dit model is opgedragen aan hun passie en verbeelding”, aldus LEGO-ontwerper Isaac Snyder.