LEGO 72046 Nintendo Game Boy aangekondigd

LEGO en Nintendo werken al enkele jaren samen en na de succesvolle introductie van sets zoals het Nintendo Entertainment System (NES) en de interactieve Super Mario-collectie, is er nu een nieuwe aankondiging die het hart voor oudere gamers sneller doet kloppen: LEGO 72046 Nintendo Game Boy. Via sociale media gaven de bedrijven een eerste teaser vrij voor de nieuwe set.

LEGO 72046 Nintendo Game Boy

De korte video onthulde slechts een glimp van het ontwerp met een zwarte D-pad en paarse A- en B-knoppen in beeld. Er zijn nog geen beelden van het volledige model vrijgegeven, maar het lijkt vrijwel zeker te gaan om een recreatie van de originele grijze Game Boy uit 1989. Daarnaast zal er vermoedelijk ook nog een te bouwen cartridge van een populaire game worden meegeleverd.

Setnummer: 72046

72046 Naam: Game Boy

Game Boy Thema: Nintendo

Nintendo Aantal stenen: onbekend

onbekend Aantal minifiguren: onbekend

onbekend Prijs: €?? in LEGO Shop NL | BE

€?? in LEGO Shop NL | BE Releasedatum: oktober 2025

oktober 2025 Aanbevolen leeftijd: 18+

De releasedatum voor LEGO 72046 Nintendo Game Boy staat gepland voor oktober 2025, hoewel een exacte datum nog niet bekend is. Volgens insiders zou de LEGO Game Boy gericht zijn op volwassenen en een prijskaartje van €69,99 dragen. Er is nog geen informatie beschikbaar over het aantal steentjes.