LEGO 10283 NASA Space Shuttle Discovery vanaf middernacht te koop

Het is tijd voor de lancering van de LEGO 10283 NASA Space Shuttle Discovery. De verkoop van de nieuwe NASA-set gaat op 1 april exclusief van start in de Nederlandse LEGO Shop voor €179,99. Lezers uit België kunnen de set via deze link bekijken. Daarnaast kunnen VIP-leden ook nog de Ulysses-ruimtesonde bemachtigen voor 1800 punten. Het is verstandig om er snel bij te zijn aangezien er deze exclusieve gifts doorgaans snel uitverkocht raken.

Setnummer: 10283

10283 Naam: LEGO 10283 NASA Space Shuttle Discovery

LEGO 10283 NASA Space Shuttle Discovery Aantal stenen: 2354

2354 Prijs: €179,99 in LEGO Shop Nederland | België

€179,99 in LEGO Shop Nederland | België Afmetingen: 21 cm hoog, 54 cm lang en 34 cm breed

21 cm hoog, 54 cm lang en 34 cm breed Releasedatum: 1 april 2021 (exclusief in LEGO Shop)

1 april 2021 (exclusief in LEGO Shop) VIP-punten: 1350

1350 Serie: LEGO Creator Expert

LEGO Creator Expert Aanbevolen leeftijd: 18+

LEGO 10283 NASA Space Shuttle Discovery is een gedetailleerde recreatie van de STS 31-missie in april 1990, waarbij de orbiter en zijn vijf bemanningsleden de Hubble-ruimtetelescoop in de kosmos inzetten. Het bouwproject bestaat ui 2354 stenen en de shuttle is 21 cm hoog, 54 cm lang en 34 breed. Er is ook een presentatiestand voor de shuttle en HST. Beide accessoires hebben elk een sticker met belangrijke gegevens.

De LEGO-versie van de Discovery is voorzien van verschillende functies, zoals het landingsgestel en laadruimdeuren die opengaan. De deuren zijn ook voorzien van reflecterende stickers om de koelradiatoren van de echte orbiter na te bootsen. Bouwers kunnen daarnaast de rolroeren aanpassen door aan de middelste motor te draaien. De cabine heeft vijf stoelen voor de astronauten, compleet met vlucht- en robotarm (Remote Manipulator System of RMS) bedieningspanelen. Het middendek bevat de opslagkasten van de spaceshuttle voor benodigdheden en missieapparatuur, ruimte voor het vijfde bemanningslid en de luchtsluis naar de laadruimte.

Niet alleen de spaceshuttle is uitermate gedetailleerd, want LEGO 10283 NASA Space Shuttle Discovery komt ook met de Hubble Space Telescoop. De telescoop kan in de laadruimte worden opgeborgen, klaar om te worden aangesloten op de RMS-arm om net zo te worden ingezet als tijdens missie STS-31. Als alternatief kan het afzonderlijk van Discovery worden weergegeven op een standaard met informatieplaatje, alsof het in een baan in de ruimte draait op zijn allerbelangrijkste missie, waarbij de sterren en ons universum worden gedocumenteerd.