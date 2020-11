LEGO 10274 Ghostbusters ECTO-1 wordt zondag gelanceerd met gratis poster

LEGO 10274 Ghostbusters ECTO-1 wordt op zondag 15 november exclusief gelanceerd in de Nederlandse LEGO Shop voor €199,99. Lezers uit België kunnen via deze link de set aanschouwen. Vroege beslissers zullen bij een bestelling ook een gratis poster ontvangen (zolang de voorraad strekt). Om te profiteren van deze actie moet je wel in het bezit zijn van een LEGO VIP-account, die kosteloos kan worden aangemaakt.

LEGO 10274 Ghostbusters ECTO-1

De indrukwekkende Ghostbusters ECTO-1 in LEGO-vorm bestaat uit 2352 stenen en werd onlangs onthuld door LEGO. De poster is verkrijgbaar in de LEGO Online Shop en de fysieke LEGO Stores. Het ontwerp van de poster is qua stijl bijna identiek aan het artwork voor de Ghostbusters: Afterlife-film, maar ditmaal vervang het LEGO-model de daadwerkelijke ECTO-1. Gezien de tijd van het jaar en de beperkte beschikbaarheid van verschillende sets, is het verstandig om er snel bij te zijn.

“Ik ben dol op het maken van LEGO-voertuigen en nadat ik eerder de Aston Martin DB5 had ontworpen, vond ik de uitdaging om aan de ECTO-1 te werken geweldig”, zei LEGO Design Master Michael Psiaki toen de set werd aangekondigd. “Dit is de grootste en meest gedetailleerde versie van deze auto die we ooit hebben gemaakt. Hij zit boordevol authentieke kenmerken en easter eggs, die bouwers graag ontdekken terwijl ze dit model samenstellen.”

Het voertuig bevat vele authentieke details van de omgebouwde Cadillac Miller-Meteor ambulance (1959) uit de Ghostbusters-films. De Ecto-1 heeft een functioneel stuur, een spokenvanger, een uitschuifbare stoel voor een schutter, een spokenspeurder en andere apparatuur om paranormale activiteit mee te detecteren. Het voertuig is 22,5 cm hoog, 47 cm lang en 16,5 cm breed. Er worden helaas geen minifiguren meegeleverd.