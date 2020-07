Kylian Mbappé is coverster van FIFA 21: gratis update voor Xbox Series X en PlayStation 5 (PS5)

EA heeft vandaag de 21-jarige Franse superster Kylian Mbappé aan als coveratleet van FIFA 21. Als een van de meest potentiële jonge sterren in het voetbal vertegenwoordigt Mbappé de volgende generatie geweldige voetballers. Naast zijn talent van wereldklasse, belichaamt hij ook de geest van de wereldwijde FIFA-community door zijn toewijding om de voetbalcultuur te laten groeien en de prachtige game met miljoenen over de hele wereld te verbinden.

FIFA 21

De nieuwe FIFA 21-coverster scoorde winnende goals tijdens het WK, won landstitels met zijn club, werd in 2017 tot Golden Boy verkozen en won de Ligue 1-speler van het jaar op 20-jarige leeftijd. In 2016 tekende hij zijn eerste professionele contract. Nu kan Kylian Mbappé FIFA-coverster toevoegen aan zijn lijst met prestaties. Het nieuws komt heel snel na de officiële lancering van het nieuwe thuisshirt van PSG en dit markeert een nieuwe mijlpaal in de al legendarische carrière van Mbappé.

“Op de cover van FIFA staan is een droom die uitkomt. Van mijn tijd bij Bondy tot Clairefontaine tot het WK, dit is weer een grote mijlpaal. Ik speel deze game al sinds ik een kind was en ik voel me vereerd om een hele nieuwe generatie voetballers te vertegenwoordigen en tot dezelfde groep te behoren als vele andere geweldige voetballers waarmee ik deze eer nu deel. ” – Kylian Mbappé.

“De FIFA-franchise is klaar voor de volgende generatie en daarom moet onze coveratleet zowel de toekomst van ons spel als de toekomst van voetbal als geheel vertegenwoordigen. Kylian vertegenwoordigt alles wat we dit jaar aan de FIFA-ervaring brengen: van zijn inzet voor het bevorderen van de voetbalcultuur, tot zijn diepe sociale connecties en zijn meedogenloze verlangen om zijn spel naar een hoger niveau te tillen. We zijn verheugd om samen met Kylian te werken om de World’s Game door te blijven ontwikkelen. ” – Cam Weber, EVP en Group GM, EA SPORTS

EA onthulde in juni dat FIFA 21 op 9 oktober verschijnt voor consoles en pc. De game wordt niet alleen uitgebracht voor de huidige generatie consoles, maar ook komt er een verbeterde versie voor de aankomende PlayStation 5 en Xbox Series X. Koop je de game voor de Xbox One of PlayStation 4 dan wordt deze kosteloos geüpgraded naar de PS5- of Xbox Series X-versie.

