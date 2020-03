Koraalkleurig Nintendo Switch Lite komt in april naar Nederland

De lente brengt kleur in je leven, niet alleen in je omgeving maar ook in je gamende bestaan, want op 24 april wordt de nieuwe, koraalkleurige Nintendo Switch Lite in Europa uitgebracht.

Koraalkleurig Nintendo Switch Lite

De Nintendo Switch Lite is al verkrijgbaar in de kleuren geel, turkoois en grijs, en ook deze nieuwe, koraalkleurige toevoeging is speciaal gemaakt voor spelen in handheldstijl, zodat spelers altijd en overal kunnen genieten van een uitgebreide verzameling spannende, ontspannende en uitdagende games. Spelers kunnen bijvoorbeeld een mysterieuze wereld vol levendige personages en met puzzels gevulde kerkers verkennen in The Legend of Zelda: Link’s Awakening; Pokémon vangen, bestrijden en ruilen in de Galar-regio van Pokémon Sword en Pokémon Shield of naar een paradijselijk eiland reizen om hun eigen droomleven vorm te geven in de komende titel Animal Crossing: New Horizons die op 20 maart verschijnt.

De Nintendo Switch Lite is specifiek voor handheld-gamen gemaakt, met geïntegreerde besturing en een kleiner formaat dan de vlaggenschip-versie van de Nintendo Switch. Alle games in het uitgebreide Nintendo Switch-assortiment die de handheldstijl ondersteunen, kunnen op de Nintendo Switch Lite gespeeld worden. Meer informatie is te vinden op de website van de Nintendo Switch.

Het koraalkleurige Nintendo Switch Lite-systeem verschijnt op 24 april 2020 in Europa.