Komen Darth Vader, Family Guy en Doom naar Fortnite?

Epic Games presenteerde deze week de nieuwste updates voor Unreal Engine 5. Tijdens het evenement werd de demo The Matrix Awakens nogmaals besproken en ook werd er een nieuwe Tomb Raider-game aangekondigd van Crystal Dynamics, die de kracht van Unreal 5 zal gaan benutten. Fortnite werd ook nog even behandeld en er werd gehint op een samenwerking met Star Wars, Family Guy en Doom.

Een Twitter-gebruiker genaamd polaqwym deelde een screenshot van de presentatie met verschillende bestanden die relevant zijn voor Fortnite. Daarin zijn er mappen vermeld met de namen CH3S3_VADER, FamilyGuy en Doom. Het ligt voor de hand dat dit skins zijn die in de toekomst aan Fortnite worden toegevoegd, hoewel bestandsnamen van Family Guy in het verleden ook zijn gebruikt om dataminers te trollen.

IN ONE OF THE FORTNITE CLIPS THEY SHOWED IN THE UNREAL ENGINE 5 STREAM YOU CAN SEE A FOLDER CALLED FAMILY GUY AND DOOM IN THE CINEMATIC SEQUENCE

LMAO? pic.twitter.com/XgX1NsP2aH

