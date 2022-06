Hideo Kojima werkt aan nieuwe horrorgame Overdose

De beroemde Japanse videogameproducer Hideo Kojima werkt volgens insider Tom Henderson aan een nieuwe horrorgame genaamd Overdose. Henderson claimt beelden van de game te hebben ontvangen met Margaret Qualley, zij verzorgde de Engelse stem, het uiterlijk en de motion capture voor Mama en Lockne in Kojima’s Death Stranding.

Kojima Productions heeft het artikel inmiddels laten verwijderen, wat suggereert dat Overdose meer is dan alleen een gerucht. Schrijvend voor Try Hard Guides, meldt Henderson dat het spel niet Death Stranding 2 lijkt te zijn, waarvan acteur Norman Reedus onlangs beweerde dat het in vroege ontwikkeling is.

De beelden laten volgens de bron zien hoe het personage van Qualley een zaklamp gebruikt om door donkere gangen te navigeren vanuit een third-person perspectief, hoewel er wordt geclaimd dat de game ook in first-person speelbaar is. De video wordt afgesloten met een schrikeffect voordat “GAMEOVER” wordt getoond, gevolgd door “A Hideo Kojima Game” en tot slot “OVERDOSE”.

