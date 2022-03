Kirby and the Forgotten Land (Nintendo Switch) kopen? De beste aanbiedingen op een rij

Kirby en de Vergeten Wereld, ook wel Kirby and the Forgotten Land genoemd, verschijnt vrijdag voor de Nintendo Switch. Op deze pagina hebben we een korte samenvatting over het verhaal en hebben we de beste aanbiedingen voor je op een rij gezet, want de game is al met een leuke korting te scoren.

Kirby and the Forgotten Land

In dit nieuwe 3D-platformavontuur trekken spelers vrijelijk van level naar level door de kleurrijke wereld van een verloren beschaving. Naast Kirby’s bekende kopieerkrachten kunnen spelers dit keer ook de gloednieuwe Mondvol-vorm gebruiken.

Terwijl Kirby en zijn nieuwe vriend, de nieuwsgierige Elfilin, door de mysterieuze gebieden van een oude beschaving trekken, komen ze voor de ene na de andere verrassing te staan. Om alle Waddle Dee’s te redden, moet Kirby elk hoekje van deze gebieden verkennen.

Om Kirby’s vele vijanden te bestrijden, kunnen spelers gebruikmaken van zijn uitgebreide arsenaal aan speciale vaardigheden, met zowel bekende als geheel nieuwe kopieerkrachten. Daarnaast beschikt Kirby dit keer over een gloednieuw vermogen, de Mondvol-vorm, waarmee hij enorme real-life-objecten kan opslokken om naar unieke vormen te transformeren. Vaak komt dit uitstekend van pas om speciale obstakels te overwinnen of puzzels te kraken!

Spelers kunnen dit avontuur solo doorlopen, maar een tweede speler kan ook inspringen als Bandana Waddle Dee voor twee-speler co-op-actie op hetzelfde systeem. Geef gewoon een Joy-Con aan iemand die mee wil doen en jullie kunnen het avontuur samen vervolgen.

Om tussen de levels door even te ontspannen zitten spelers goed in Waddle Dee-dorp, dat dienstdoet als uitvalsbasis voor het avontuur. Dit dorp wordt steeds verder ontwikkeld naarmate meer Waddle Dee’s zijn gered, waardoor verschillende winkels en spelletjes toegankelijk worden. In het dorp kunnen spelers ook kennismaken met wijze Waddle Dee die handige tips in de aanbieding heeft. Wanneer spelers online* gaan, kunnen ze wereldwijde spelergegevens bekijken, zoals het totaal aantal Waddle Dee’s dat wereldwijd is gered, en welke kopieerkracht op dat moment het populairst is.

Wie een voorproefje wil nemen op Kirby’s kopieerkrachten en nieuwe Mondvol-vorm kan gratis een demo downloaden in de Nintendo eShop.