Kingdom Hearts 4 en Kingdom Hearts Missing Link aangekondigd

Square Enix heeft Kingdom Hearts 4 aangekondigd tijdens het Kingdom Hearts 20th Anniversary Event in Tokio, Japan. In de trailer voor de game zien hoe Sora het opneemt tegen een imposante vijand en daarnaast maken Donald Duck, Goofy en Strelitzia hun opwachting in de video. Het is nog onbekend wanneer Kingdom Hearts 4 verschijnt en op welke systemen de game speelbaar zal zijn.

Kingdom Hearts 4

Kingdom Hearts 4 krijgt een nieuwe verhaallijn genaamd de ‘Lost Master Arc’. Deze verhaallijn speelt zich af in het Quadratum, een prachtige, realistische wereld die anders is dan alles wat ooit eerder in de Kingdom Hearts-serie is gezien.

“We vinden het geweldig om de 20e verjaardag van de serie te vieren met de aankondiging van twee nieuwe Kingdom Hears-titels”, aldus brand manager, Ichiro Hazama, in een verklaring. “We willen de fans bedanken voor al hun steun door de jaren heen en we kunnen niet wachten om ze te laten ervaren wat er allemaal nog gaat komen voor Sora.”

Walt Disney Games-directeur Nana Gadd voegde daaraan toe: “Sora is een originele Disney-held als geen ander, geliefd door ons team en fans over de hele wereld. We zijn vereerd geweest om al twee decennia samen te werken met Tetsuya Nomura en zijn team om deze originele verhalen van ontdekking, moed en vriendschap te introduceren. Deze blik op Sora’s volgende avontuur is nog maar het begin – we kunnen niet wachten om meer te laten zien als de tijd rijp is.”

Tijdens hetzelfde evenement introduceerde Square Enix ook de mobiele game Kingdom Hearts Missing Link, die dit jaar in specifieke regio’s zal verschijnen via een bèta. Deze game wordt uitgebracht voor iOS en Android.

“Fans kunnen ook uitkijken naar Kingdom Hearts Missing Link, een gloednieuwe game voor iOS- en Android-apparaten, waarmee spelers vanuit het rijk van Scala ad Caelum op avontuur kunnen gaan in de echte wereld. Spelers kunnen deelnemen aan spannende gevechten tegen de Heartless en een nieuw, origineel verhaal ontdekken. Een gesloten bètatest is gepland voor 2022”, aldus de ontwikkelaar.