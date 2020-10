Japanse media deelt eerste ervaringen met PlayStation 5

Verschillende Japanse websites hebben op zondag hun hands-on met de PlayStation 5 gedeeld. Publicaties zoals 4Gamer, Dengeki en AV Watch deelden hun ervaringen met de next-gen console (in het Japans), evenals meer dan tien YouTubers die PS5-gameplay publiceerden van Astro’s Playroom, Godfall en Devil May Cry V Special Edition.

Op de foto’s van de PlayStation 5 is te zien dat je de meegeleverde standaard altijd moet gebruiken, zowel staand als liggend. Daarnaast is de console voorzien van pulserende blauwe led. De DualSense-controller van de PS5 kan door middel van een led verschillende kleuren weergeven, waardoor verschillende gebruikers eenvoudig te onderscheiden zijn.

Het is onduidelijk wanneer de media buiten Japan de PlayStation 5 in handen zullen krijgen, maar met de release van de console over amper een maand, is het waarschijnlijk binnenkort. Sony heeft onlangs een releasedatum voor PlayStation 5 aangekondigd van 19 november in Nederland en België. De PS5 Digital Edition gaat in Europa €399,99 kosten en voor het reguliere model met Blu-ray-speler wordt er een adviesprijs van €499,99 gehanteerd.

PlayStation 5 vanaf €499,99

PlayStation 5 Digital Edition vanaf €399,99

Het kan zijn dat er nog annuleringen volgen, blijf daarom de links in de gaten houden.