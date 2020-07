Is dit de eerste echte foto van de PlayStation 5-controller DualSense?

Een nieuwe foto van de DualSense-controller is opgedoken op sociale media, maar in tegenstelling tot de eerdere afbeelding die op ResetEra verscheen, ziet deze er een stuk geloofwaardiger uit. De onderstaande foto is op Twitter gedeeld door de Egyptische retailer Gamezawy. Er zijn op het eerste gezicht geen tekenen van Photoshop zichtbaar, de belichting klopt en de afbeelding is duidelijk genoeg dat er geen details verborgen zijn.

Op de foto van de DualSense zijn alle knoppen en functies zichtbaar. Het enige wat we niet krijgen te zien is de achterzijde. De L1- en R1-knoppen steken iets uit, zoals ook te zien is op Sony’s eigen renders.

DualSense voor PS5

De DualSense-controller van de PS5 beschikt over adaptieve triggers die verschillende niveaus van weerstand kunnen bieden om bijvoorbeeld het schieten van een pijl en boog echt aan te laten aanvoelen. De weerstand neemt toe naarmate je de pijl verder naar je toe haalt, terwijl een machinegeweer heel anders aanvoelt dan een jachtgeweer.

De controller heeft ook haptische feedback die veel capabeler is dan de trilmotoren die consoles tot op heden hebben gebruikt. Sony heeft complexe en programmeerbare voice coil actuators aan beide kanten van de controller geïntegreerd. Sony heeft de controller daarnaast voorzien van een usb-c-aansluiting voor het opladen en een grotere accu. De controller is zwaarder dan de DualShock 4, maar een fractie lichter dan de huidige Xbox-controllers met batterijen erin.

Sony heeft gekozen voor een tweekleurig kleurenschema dat vergelijkbaar is met de stijl van de PlayStation VR. De grepen zijn ditmaal meer afgerond. De Share-knop is ook hernoemd en heet nu Create, deze knop biedt nieuwe manieren voor spelers om gameplay te creëren die ze met de wereld kunnen delen. Sony komt op een later moment met meer informatie over deze functionaliteit.

Sommige knoppen op de DualSense zijn ook onder handen genomen, zo is de PlayStation-knop nu uitgesneden in de daadwerkelijke vorm van het PlayStation-logo, terwijl de triggers een meer hoekig ontwerp hebben gekregen in vergelijking met eerdere DualShock-controllers. Andere functies van de DualShock 4 zijn nog steeds aanwezig op de DualSense, waaronder het touchpad en de lichtbalk, waarbij de balk is verplaatst van de boven- en onderkant naar de linker- en rechterkant van het touchpad. Sony houdt ook vast aan zijn symmetrische indeling met de d-pad en knoppen op de bovenste helft van de controller en de analoge sticks aan de onderkant.

DualSense heeft ook een ingebouwde microfoon, waardoor spelers gemakkelijk met vrienden kunnen chatten zonder een headset te gebruiken. Maar als je van plan bent om voor langere tijd te chatten is het natuurlijk beter om headset bij de hand te hebben.

De PlayStation 5 wordt later dit jaar wereldwijd gelanceerd in Europa. Wil je er zeker van zijn dat je geen pre-order mist? Schrijf je dan hieronder in voor onze notificatiedienst. We sturen je niet eerder een e-mail totdat de eerste winkel is begonnen met het aanbieden van de PS5.





Als Amazon-Partner verdient TechTastic aan het kwalificeren van aankopen.