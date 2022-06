iOS 16 heeft ondersteuning voor Nintendo Switch Pro Controller en Joy-Cons

De komende software-update voor iPhones, iOS 16, introduceert ondersteuning voor de Nintendo Switch Pro Controller en Joy-Cons. Op maandag presenteerde Apple zijn nieuwste update tijdens de jaarlijkse Worldwide Developers Conference (WWDC), waarbij ook de eerste bèta voor ontwikkelaars beschikbaar werd gemaakt.

Ontwikkelaar Riley Testut ontdekte dat de Switch Pro Controller in de eerste bèta voor het eerst kon worden herkend. Hij probeerde ook zijn Joy-Cons uit en dit bleek eveneens zonder problemen werken. De ondersteuning werd later op Twitter bevestigd door Apple engineering manager Nat Brown, die er ook op wees dat het mogelijk was om de Joy-Con handmatig te splitsen in individuele controllers met een sneltoets. “Met beide gekoppeld, houd je de onderste knoppen (links ‘capture’, rechts ‘home’) een paar seconden ingedrukt om de Joy Cons samen te voegen tot één controller en doe je het opnieuw om ze te splitsen”, bevestigde Brown.

AND you can dynamically switch between using both joy-cons as a single controller or 2 separate controllers by holding the screenshot + home buttons for a few seconds !!

iPhone is officially a switch now dont @ me https://t.co/sJfKSJ7Skh pic.twitter.com/CEfAmeKynZ

— Riles 🤷‍♂️ (@rileytestut) June 7, 2022