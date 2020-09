Hyrule Warriors: Age of Calamity met Link en Zelda verschijnt op 20 november exclusief voor Nintendo Switch

Een eeuw voor de gebeurtenissen in The Legend of Zelda: Breath of the Wild werd de wereld geteisterd door de grote ramp. Hyrule belandde in een periode van duisternis, vernietigd door een oeroud kwaad dat het koninkrijk voorgoed veranderde. Hoewel deze grote ramp in The Legend of Zelda: Breath of the Wild voor de Nintendo Switch kort werd aangehaald, hebben fans nooit aan den lijve ondervonden wat er zich voor die catastrofale gebeurtenis heeft afgespeeld, maar dat gaat met Hyrule Warriors: Age of Calamity veranderen.

Hyrule Warriors: Age of Calamity

Hyrule Warriors: Age of Calamity, dat op 20 november exclusief wordt uitgebracht voor de Nintendo Switch, brengt spelers naar de tijd voordat de grote ramp plaatsvond en schotelt ze spectaculaire, strategische gevechten voor op bekende locaties in Hyrule voordat deze werden vernietigd. In de game verschijnen allerlei bekende personages uit The Legend of Zelda: Breath of the Wild, waaronder Link en Zelda, alsook andere bekende gezichten zoals de vier Uitverkorenen, die voor het eerst in de Hyrule Warriors-serie speelbaar zullen zijn.

In de video vertellen Eiji Aonuma, producer van de The Legend of Zelda-serie, en Yosuke Hayashi, producer van Hyrule Warriors bij Koei Tecmo Games, over hoe Hyrule Warriors: Age of Calamity tot stand is gekomen en wordt de eerste trailer van de game uit de doeken gedaan.

Hyrule Warriors: Age of Calamity bevat spectaculaire gameplay die bekend is bij fans van Hyrule Warriors en Fire Emblem Warriors. De gameplay is gericht op het uitvoeren van combo’s en extreme, speciale vaardigheden en draait om zowel snelheid als om strategisch handelen. Spelers die op zoek zijn naar een intense actiegame die direct is verbonden met The Legend of Zelda: Breath of the Wild, kunnen hun geluk niet op met deze titel. Daarnaast vertelt de game een diepgaand verhaal dat de gebeurtenissen, relaties en dramatische momenten van de grote ramp tot in detail afschildert.

Hyrule Warriors: Age of Calamity haalt een hoop inspiratie uit The Legend of Zelda: Breath of the Wild – niet alleen grafisch gezien. Talloze personages uit The Legend of Zelda: Breath of the Wild zijn speelbaar, waaronder Link en Zelda. Niet alleen zullen spelers zich al hakkend en slaand een weg banen door hordes vijanden om Hyrule te beschermen; ze zullen ook puzzels oplossen, wapens en vaardigheden vrijspelen, voorwerpen maken van verzamelde materialen, winkels bezoeken om spullen te kopen en de kracht van de Sheikah-steen gebruiken, die fans zullen herkennen van The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

