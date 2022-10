Horizon Zero Dawn krijgt mogelijk remaster voor PlayStation 5

Sony heeft volgens meerdere bronnen plannen om een remaster van de PlayStation 4-hit Horizon Zero Dawn uit te brengen voor de PlayStation 5. Deze nieuwe versie zou sterk verbeterde grafische beelden moeten leveren in de vorm van nieuwe karaktermodellen, belichting en animaties.

Horizon Zero Dawn

Horizon Zero Dawn voor de PlayStation 5 zou verder nieuwe toegankelijkheidsfuncties, grafische modi en andere verbeteringen moeten introduceren. De komst van een remaster ligt in de lijn der verwachtingen, want in de afgelopen periode verschenen er al vernieuwde versies van Spider-Man, Ghost of Tsushima, Uncharted 4 en The Last of Us.

Het Japanse bedrijf focust zich ook steeds meer op de pc-markt en in 2020 werd nog een pc-versie van Horizon Zero Dawn uitgebracht met een verbeterde draw distance en hogere framerates, hoewel de basis nog steeds is gebaseerd op de PS4-versie. De studio die verantwoordelijk is voor de game, het Nederlandse Guerrilla Games, zou ook interesse hebben in een multiplayermodus.

Het oorspronkelijk plan was dat co-op aanwezig zou zijn in Horizon Zero Dawn, maar uiteindelijk werd dit idee geschrapt zodat het ontwikkelingsteam zich kon concentreren op andere gebieden van de game. Concept art voor Zero Dawn toont zelfs aanvankelijke plannen om meerdere spelers te laten vechten tegen de enorme mechanische beesten van de game, in een scenario vergelijkbaar met Capcom’s Monster Hunter games.

Sony zou ook graag co-op introduceren in het vervolg van de game, Forbidden West, maar Guerrilla besloot de functie te bewaren voor een toekomstig project. Het zou gaan om een zelfstandige online spin-off of Horizon 3.