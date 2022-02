Op basis van de gepubliceerde reviews durven we wel te stellen dat Horizon Forbidden West een van de beste games van 2022 gaat worden. Gelukkig hoeven we niet lang meer te wachten, want op vrijdag 18 februari verschijnt de game voor de PlayStation 4 en 5. Heb je nog geen pre-order geplaatst, dan hebben we een mooie aanbieding voor je gevonden. Bij MediaMarkt is de PS4-versie van Horizon Forbidden West namelijk in de aanbieding voor €55. Deze versie bevat een gratis upgrade voor de PS5.