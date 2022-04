Horizon: Forbidden West in de aanbieding voor 45 euro

De alom geprezen exclusieve PS4/PS5-game Horizon: Forbidden West is alleen vandaag in de aanbieding bij Bol.com. Je kan de titel op april 5 bestellen voor €44,99 en je hebt daarbij de keuze uit een hoesje met het PS4- of PS5-logo. De PS4-versie bevat overigens ook een gratis upgrade voor de nieuwste console van Sony. Elders is de game momenteel verkrijgbaar voor €56,95 (adviesprijs €79,99).

Horizon: Forbidden West

Horizon: Forbidden West is een actie-rpg waarin de speler Aloy aanstuurt, een jager in een wereld die wordt bevolkt door gevaarlijke, dierlijke machines. In de open wereld verkent ze de mysterieuze grens die bekend staat als het Verboden Westen, een post-apocalyptische versie van het westen van de Verenigde Staten, met name de staten Californië, Nevada en Utah. De kaart is groter dan in het vorige spel, gevuld met geheimen die schuilgaan onder ruïnes van de Old Ones. Een groot aantal herkenbare locaties zijn onder andere een verwoest San Francisco en de Yosemite Valley met verschillende biomen. Onderwater exploratie is een belangrijke toevoeging in Horizon: Forbidden West. Exploratie is verbeterd met vernieuwde klimmechanica en verbeterde opties met het Valor Surge systeem, freeform klimmen en tools zoals de Shieldwing, Focus Scanner, Diving Mask, en Pullcaster.

Het spel richt zich zwaar op melee gevechten met zowel agressieve machinedieren als een verscheidenheid aan menselijke vijanden. Aloy gebruikt een verscheidenheid aan hulpmiddelen en stealth om vijanden te lijf te gaan, evenals verschillende nieuwe soorten wapens, zoals een Shredder, een discus die kan worden gevangen en hergebruikt en uiteindelijk tot ontploffing kan worden gebracht, evenals Berserk-pijlen, die machines kunnen aanzetten om elkaar aan te vallen, zonder dat Aloy ze hoeft te overrulen. In Horizon: Forbidden West worden ook Apex-machines geïntroduceerd, die sterkere en snellere versies van de machine zijn, en niet kunnen worden overruled.