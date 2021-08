Hoe breid je het opslaggeheugen van de PlayStation 5 (PS5) uit? Lijst met alle M.2 SSD’s die compatibel zijn

De PlayStation 5 beschikt met zijn 825GB SSD niet over bijzonder veel opslagruimte, maar het goede nieuws is dat Sony zijn gebruikers de mogelijkheid geeft om dit uit te breiden. Op dit moment is deze functie alleen beschikbaar voor betatesters, echter zal de update in de nabije toekomst ook voor iedereen beschikbaar komen. In deze handleiding leggen we stap voor stap uit hoe je een interne M.2 SSD kan installeren. Daarnaast houden we een overzicht bij met alle (interne) M.2 SSD’s die compatibel zijn met de PlayStation 5, zodat je er zeker van kan zijn dat alles voldoet aan de eisen van het Japanse bedrijf.

Opslaggeheugen PlayStation 5 uitbreiden (M.2 SSD)

Op moment van schrijven is de functie alleen beschikbaar voor bètagebruikers. De interne M.2 SSD-uitbreidingsfunctie zal worden ingeschakeld via een toekomstige software-update voor de PlayStation 5. Omdat het een bètaversie van de software betreft, kunnen de functies en specificaties nog wijzigen voordat de publieke versie wordt uitgerold naar PS5-consoles. Wil jij ook bèta’s gaan testen? Op deze pagina is het mogelijk om je in te schrijven voor het programma.

Welke M.2 SSD werkt met de PlayStation 5?

Het is belangrijk om alleen een M.2 SSD te gebruiken die compatibel is met de PlayStation 5. Zorg ervoor dat je een M.2 SSD gebruikt die aan de volgende vereisten voldoet. Daarnaast hebben we hieronder een overzicht met alle M.2 SSD’s die compatibel zijn met de PlayStation 5.

Interface: PCIe Gen4 x4 M.2 NVMe SSD

PCIe Gen4 x4 M.2 NVMe SSD Capaciteit: 250 GB – 4 TB

250 GB – 4 TB Heatsink: vereist

vereist Minimale leessnelheid: 5.500 MB/s

5.500 MB/s Type aansluiting: Socket 3 (Key M)

Socket 3 (Key M) Enkel- of dubbelzijdig: Zowel enkelzijdige als dubbelzijdige M.2 SSD’s worden ondersteund.

Naast deze technische specificaties moet er ook rekening worden gehouden met de afmetingen.

Lengte – De volgende M.2 SSD lengtes zijn compatibel met PS5: 30 mm, 42 mm, 60 mm, 80 mm, 110 mm.

De volgende M.2 SSD lengtes zijn compatibel met PS5: 30 mm, 42 mm, 60 mm, 80 mm, 110 mm. Breedte – De totale structuur (inclusief heatsink) mag niet breder zijn dan 25 mm.

De totale structuur (inclusief heatsink) mag niet breder zijn dan 25 mm. Hoogte – De totale hoogte van de M.2 SSD in combinatie met de heatsink moet minder zijn dan 11,25 mm.

Welke M.2 SSD’s zijn compatibel met de PlayStation 5?

Western Digital Black SN850 met heatsink



De WD SN850 (beschikbaar in 500 GB, 1 TB, 2 TB) voldoet ruimschoots aan de vereiste specificaties van Sony om het geheugen uit te breiden. Bovendien wordt de M.2 SSD geleverd met een heatsink, zodat je je geen zorgen hoeft te maken over het vinden en aanbrengen van uw eigen koeloplossing. De WD Black SN850 is simpelweg de meest eenvoudige en ongecompliceerde optie als u de interne opslagruimte van uw PS5 wilt uitbreiden.

Prijzen voor Western Digital Black SN850 met 1 TB:

Binnenkort.

Seagate FireCuda 530 met heatsink

De Seagate FireCuda 530 (beschikbaar in 500 GB, 1 TB, 2 TB en 4 TB) was de eerste M2. SSD was waarvan werd bevestigd dat deze volledig compatibel is met de PS5. Er bestaat van deze SSD ook een variant zonder heatsink, maar als je geen zin hebt om zelf een heatsink te installeren dan raden we je aan om voor de iets duurdere optie te gaan.

Prijzen voor Seagate FireCuda 530 HS met 1 TB:

Binnenkort.

Samsung 980 Pro

Op dit moment wordt de Samsung 980 Pro (beschikbaar in 256 GB, 512 GB, 1 TB en 2 TB) niet geleverd met een eigen heatsink, dus je zult er een los bij moeten kopen. Samsung maakt desondanks uitstekende SSD’s en scoort altijd hoge cijfers op het gebied van prestaties en betrouwbaarheid. Deze M.2 SSD werkt met een heatsink dan ook vlekkeloos in de PS5.

Prijzen voor Samsung 980 Pro met 1 TB:

Binnenkort.

Heatsinks

Als je een M.2 SDD voor PS5 koopt die niet is voorzien van een voorgeĂŻnstalleerd heatsink, moet je er zelf een aanbrengen. Meestal raden we aan om voor een SSD te gaan die al over een heatsink beschikbaar (zoals de WD SN850 of Seagate FireCuda 530 HS), omdat dit extra rompslomp bespaart. Je kunt echter een paar euro’s besparen door voor dit werk zelf te doen.

Het enige wat je hoeft te doen is een losse NVMe-heatsink aanschaffen. De onderstaande heatsinks zouden moeten voldoen aan de afmetingseisen van Sony.

Binnenkort.

Wat heb je nodig?

Een PlayStation 5 Disk of Digital Edition.

Een kruiskopschroevendraaier (nummer 1).

Een M.2. SSD die voldoet aan de eisen van Sony.

Hoe installeer ik een M.2. SSD in de PlayStation 5?

Ga op de PS5 naar Instellingen -> Systeemsoftware -> Console-informatie en controleer of de nieuwste bèta is geïnstalleerd. Druk de aan/uit-knop op de PS5 drie seconden in en verwijder daarna alle kabels en accessoires. Wacht tot de PlayStation 5 is afgekoeld. Leg de console op een zachte doek op een vlakke ondergrond en verwijder de voet. Plaats de console zo dat het schroefgat voor de voet naar je toe is gericht, het PlayStation-logo naar beneden wijst en de aan/uit-knop moet zich aan de linkerzijde bevinden. Plaats de palmen van je handen bij de bovenhoeken en pak de rand van de witte kap vast. Trek de cover voorzichtig omhoog en naar je toe, mogelijk hoor je een klik. Verwijder daarna de cover. Het uitbreidingsslot voor de M.2 SSD is een lang rechthoekig grijs afdekklepje dat met een enkele schroef (A) is vastgezet. Verwijder de schroef met de schroevendraaier en verwijder vervolgens het klepje. Verwijder schroef (B) en spacer (C), pas daarna het afstandsstuk aan de grootte van de M.2 SSD aan. Pak de rand van de M.2 SSD vast, lijn het uit met de inkeping op de uitbreidingsconnector en steek het dan diagonaal naar boven stevig in het slot. Controleer of alles correct is geplaatst en bevestig de M.2 SSD met schroeven. Bevestig de afdekplaatje van het uitbreidingsslot en draai de schroef vast. Plaatst de kap van de PlayStation 5 terug door deze op zijn plaats te schuiven (begin ongeveer 2 cm van de bovenrand). Sluit de kabels weer aan en schakel de PlayStation 5 in. Wanneer uw PS5-console is ingeschakeld, verschijnt er op het scherm een handleiding om de M.2 SSD te formatteren (vereist). Volg de instructies op het scherm en formatteer de M.2 SSD. Gefeliciteerd, het opslaggeheugen van jouw PlayStation 5 is nu uitgebreid.

Hoe installeer ik PS5-games en -apps op mijn M.2 SSD?

Je kunt games uit de PlayStation Store direct downloaden naar je M.2 SSD. Ga naar het beginscherm en selecteer Instellingen > Opslag > Installatieplaats om dit in te stellen.

Volg de volgende stappen om bestaande games en apps te verplaatsen naar de M2. SSD:

Ga naar je games en selecteer bibliotheek. Selecteer de data die je wilt verplaatsen, druk op de knop Opties en selecteer vervolgens Games en apps verplaatsen. Wanneer je zowel een M.2 SSD als een USB-opslag gebruikt, gaat je naar het tabblad items die je kunt verplaatsen naar M.2 SSD-opslag. Vink de selectievakjes af voor alle games en apps die je wilt overzetten en selecteer verplaatsen.

Om de beschikbare opslagruimte van de M.2 SSD te bekijken en beheren, ga je naar het startscherm en selecteert je Instellingen > Opslag > M.2 SSD-opslag.

Veelgestelde vragen

Kan ik een SATA-schijf in de PS5-console plaatsen?

Nee, dat is niet mogelijk. Alleen M.2 SSD’s werken in combinatie met het interne uitbreidingsslot van de PlayStation 5.

Moet ik de M.2 SSD verwijderen als ik mijn PS5 console ter reparatie opstuur?

Ja. Verwijder de M.2 SSD wanneer je de PS5 moet opsturen voor reparatie.

Kan ik een deel van de M.2 SSD formatteren voor gebruik op de PS5 console?

Nee. De PlayStation 5 gebruikt de volledige M.2 SSD.

Is het goed om een heatsink te installeren op een M.2 SSD met een ingebouwde heatsink?

Nee. Als je M.2 SSD al een heatsink heeft dan is het niet aan te raden om nog extra heatsinks toe te voegen.

Wat is het verschil tussen een M.2 SSD en USB-opslag op PS5-consoles?

PS5-games zijn afspeelbaar vanaf M.2 SSD-opslag.

PS5-games kunnen rechtstreeks naar M.2 SSD-opslag worden gedownload.

PS5-games kunnen worden bijgewerkt op M.2 SSD-opslag.

Is het mogelijk om een deel van een game op M.2 SSD-opslag op te slaan?

Nee.

Wat moet ik doen als ik gameplayproblemen ondervind wanneer ik games speel die op een M.2 SSD zijn opgeslagen?

Druk op de PS-toets op je controller om naar het Control Center te gaan en selecteer vervolgens Downloads/Uploads. Pauzeer alle lopende downloads. Als je een game op schijf probeert te spelen, wacht dan tot de volledige installatie is voltooid. Mocht je nog steeds problemen ondervinden, verplaats het spel dan van de M.2 SSD naar het ingebouwde geheugen van de PlayStation 5.

Ondersteunen PS5-consoles Host Memory Buffer?

Nee. SSD’s met HMB (Host Memory Buffer) kunnen bovendien minder presteren, omdat er op de PS5 geen ondersteuning is voor deze technologie.