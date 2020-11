Hitman 3 draait op Xbox Series X en PS5 in 4k met 60fps: trailer toont nieuwe locatie

IO Interactive heeft in een trailer een nieuwe Hitman 3-locatie onthuld. De ontwikkelaar deelde daarnaast enkele nieuwe details over de versies voor de PlayStation 5 en Xbox Series X.

Agent 47 bezoekt China

In de trailer ‘Under The Hood’ krijgen we nieuwe gameplaybeelden voorgeschoteld van de regenachtige, neonverlichte straten van Chongqing in China. De in-house engine, Glacier, introduceert verschillende verbeteringen op het gebied van verlichting, reflecties, animaties en kunstmatige intelligentie. IO zegt dat de crowd-technologie van Glacier tot 300 actieve NPC’s tegelijkertijd op één locatie mogelijk maakt.

Gamers die in het bezit zijn van de vorige Hitman-games kunnen deze levels importeren naar Hitman 3 en deze locaties zullen eveneens profiteren van de grafische verbeteringen. Op de PlayStation 5 en Xbox Series X draait Hitman 3 in 4k met 60 frames per seconde en hdr-ondersteuning.

Hitman 3 zal “een veel donkerdere toon hebben dan de vorige games in de trilogie”, aldus regisseur Mattias Engström. In de game brengt Agent 47 een bezoekje aan zes locaties, waaronder China, Dubai en Dartmoor, Engeland.

De volgende Hitman-game verschijnt op 20 januari 2021 voor de PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Stadia en pc via de Epic Games Store. Spelers die de digitale PS4- of Xbox One-versie kopen, krijgen een gratis upgrade wanneer ze overstappen naar de PlayStation 5 of Xbox Series X|S.

IO Interactive maakte deze maand ook bekend dat het werkt aan een nieuwe James Bond-game: Project 007 (werktitel).