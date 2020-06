Heeft Amazon de prijs van de PlayStation 5 (PS5) verklapt?

Sony gaat donderdagavond enkele games voor de PlayStation 5 onthullen en mogelijk wordt er ook nog wat extra bekendgemaakt over de console. Vandaag zijn er op Amazon namelijk enkele productpagina’s online gegaan met betrekking tot de PlayStation 5.

Twitter-gebruiker Wario64 ontdekt dat er op Amazon tijdelijk een PlayStation 5 (2TB) werd aangeboden met een prijs van £599,99. De prijs is vermoedelijk niet correct, want het model met 1TB werd voor dezelfde prijs aangeboden. Bovendien heeft Sony al onthuld dat de PS5 over 825GB opslagruimte beschikt, waardoor het onwaarschijnlijk is dat ze dit als 1TB gaan adverteren.

Vermeldingen voor drie onaangekondigde PlayStation 5-games van Konami, Take-Two en Koch-media verschenen vandaag ook op Amazon. Er gaan geruchten dat er een nieuwe Silent Hill-game in ontwikkeling is voor de console en dit kan betekenen dat de game mogelijk wordt onthuld tijdens het digitale evenement van morgen.

Meer PlayStation 5-games van Bethesda, Rockstar Games en Bandai Namco zijn ook kort vermeld op Amazon.

