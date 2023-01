Harry Potter-game Hogwarts Legacy voert hitlijsten nu al aan

We hebben lang moeten wachten op een nieuwe Harry Potter-game, maar fans van de franchise lijken er reikhalzend naar uit te kijken. Hogwarts Legacy bevindt zich een maand voor de release al in de top 5 van bestverkochte games op Steam. Daarnaast is de onthullingstrailer de best bekeken trailer ooit op de YouTube-pagina van PlayStation en ook is het de populairste game op Amazon. Het heeft er alle schijn van dat Hogwarts Legacy een van de grootste releases in 2023 gaat worden.

Hogwarts Legacy

Volgens de data van Steam is Hogwarts Legacy momenteel de bestverkochte game op het platform gevolgd door Call of Duty: Modern Warfare II, FIFA 23 en Civilization 6. Alleen gratis te spelen games Apex Legends, Counter-Strike Global Offensive en Dota 2 verslaan de game in de wereldwijde statistieken.

Gamers die een pre-order voor Hogwarts Legacy plaatsen ontvangen de Onyx Hippogriff Mount. Bij aanschaf van de Deluxe & Collector’s Edition krijg je 72 uur eerder toegang tot de game, wat de populariteit deels kan verklaren. Met de reguliere versie moet je wachten tot 10 februari 2023. Het spel speelt zich af in de jaren 1800, lang voor het verhaal van Harry Potter zelf. Je speelt als een vijfdejaars student die een mysterieuze vorm van oude magie heeft opgegraven. Gamers kunnen hun eigen personage samenstellen.