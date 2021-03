‘Halo Infinite verschijnt in november 2021’

Halo Infinite zou aanvankelijk samen met de Xbox Series X | S in november 2020 worden gelanceerd, echter werd de game uitgesteld nadat fans veel kritiek hadden geuit op de eerste gameplaybeelden die in juli van afgelopen jaar werden vertoond. Onlangs toont ontwikkelaar 343 Industries enkele nieuwe afbeeldingen van de opgepoetste game en maakte tegelijkertijd bekend dat de release staat gepland voor het najaar van 2021. Een stemacteur heeft echter meer duidelijkheid gegeven, want volgens Verlon Roberts komt de game in november op de markt.

Tijdens de Fadam & Friends-podcast die vorige week voor het eerst live ging, zegt Roberts dat Halo Infinite is verplaatst naar november, voordat hij bevestigt dat hij ‘Spartan Griffin’ gaat spelen in de komende game. Bekijk de video hieronder; zijn reactie is rond de 10 minuten te horen.

Spartan Griffin verschijnt al in Halo Lore en in Shadows of Reach, maar het personage is nog niet door Microsoft aangekondigd voor Halo Infinite. Het lijkt er dan ook op dat Roberts voor zijn beurt heeft gesproken.