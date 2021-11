Halo Infinite Season 1 Battle Pass verlengd tot en met mei 2022

343 Industries heeft Halo Infinite Season 1 Battle Pass verlengd tot en met 2 mei 2022. Het eerste seizoen zou oorspronkelijk begin volgend jaar moeten eindigen. De gratis te spelen multiplayermodus van Halo Infinite is sinds afgelopen maandag beschikbaar voor Windows, Xbox One-consoles, Xbox Series S en Xbox Series X. De volledige game met de singleplayer campaign verschijnt op 8 december 2021.

Lees ook → Zo krijg je 36 maanden Xbox Game Pass Ultimate voor slechts 99 euro (november 2021)

Halo Infinite Season 1 Battle Pass

Joseph Staten van 343 Industries heeft onthuld dat de Season 1 Battle Pass is verlengd. “We hebben de beslissing genomen om Season 1 te verlengen om onszelf meer tijd te geven om ervoor te zorgen dat Season 2 voldoet aan onze hoge verwachten en zodat we de ontwikkeling voor Season 2 op een gezonde en duurzame manier voor ons team kunnen afronden,” zei hij.

“Belangrijk is dat we met de Season 1-uitbreiding niet alleen ons oorspronkelijke plan rekken. Sterker nog, we hebben deze kans aangegrepen om extra evenementen, items en andere content aan Season 1 toe te voegen om het van begin tot eind een nog rijkere ervaring te bieden. Vanaf vandaag en gedurende de eerste week kun je bijvoorbeeld inloggen op Halo Infinite om een gratis verzameling cosmetische items met het thema van de 20e verjaardag van Halo vrij te spelen.”

“Na deze gratis beloningsperiode zal het Season 1-openingsevent, Fracture: Tenrai, op 23 november van start gaan. Dit zal je eerste van meerdere mogelijkheden zijn om Season 1’s samurai-themed armor pieces en andere items te verdienen.”

Halo Infinite Season 1, Heroes of Reach, bevat over meer dan 100 vrij te spelen items, waaronder armour pieces, charms, vizieren, coatings, emblemen en armour FX. Microsoft bevestigde daarnaast dat oude Battle Passes in de toekomst beschikbaar blijven. Spelers kunnen zelf kiezen voor welke Battle Pass ze hun progressie willen gebruiken.