Halo Infinite BTB-problemen worden binnenkort opgelost, cheaters worden in februari aangepakt

De studio achter Halo Infinite, 343 Industries, is na een korte break weer grotendeels terug in actie en focust zich momenteel op een update die de Big Team Battle-problemen moeten oplossen. Daarnaast onthulde de studio welke veranderingen er nog meer in aantocht zijn.

Halo Infinite BTB-problemen en cheaters

In een blogpost schrijft community director Brian Jarrard dat de huidige focus ligt op het bieden van een fix voor de BTB-problemen die de game nu al weken parten spelen. “Zoals jullie weten hebben we bijna sinds de lancering te maken gehad met een aantal frustrerende problemen met BTB en ondanks een paar pogingen om dit op te lossen en te verminderen voor de vakantiebreak, waren we niet in staat om dit opgelost te krijgen”, aldus Jarrard. “Hoewel BTB speelbaar is gebleven, zijn er matchmakingproblemen die toenemen met meer spelers en grotere fireteams hebben een lage kans om succesvol samen in een spel te komen.”

343 Industries heeft een speciaal team samengesteld die tijdens de vakantieperiode aan de Big Team Battle-problemen werkte en inmiddels is er een oplossing gevonden voor het probleem dat de modus beïnvloedt. Deze update wordt sinds vorige week getest en volgens Jarrad ziet het er tot op heden positief uit. De update zal nu de certificeringsfase ingaan en als het wordt goedgekeurd voor release, zal het ergens daarna worden vrijgegeven, hoewel 343 nog geen ETA heeft voor wanneer dat zou kunnen zijn. Het zal sowieso niet deze week zijn, maar de studio hoopt dat een release niet te ver weg is en er zal een update worden gegeven zodra ze zicht hebben op een specifieke datum.

Daarnaast wordt er gewerkt aan een patch om cheaters aan te pakken en deze update staat gepland voor half februari. “We focussen ons op dit moment op verbeteringen voor BTB vanwege de impact op alle spelers. De studio blijft zich desondanks richten op cheating en andere problemen in de ranked multiplayer van Halo Infinite.”