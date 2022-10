Hackers presenteren jailbreak voor PlayStation 5

Er is een jailbreak in ontwikkeling voor de PlayStation 5, waarmee gebruikers ongesigneerde code kunnen installeren op hun console. De jailbreak is vooralsnog behoorlijk beperkt en maakt het nog niet mogelijk om de geïnstalleerde software ook daadwerkelijk te starten.

PlayStation 5-jailbreak

Een video van de jailbreak werd op Twitter gedeeld door Lance McDonald, die je mogelijk nog kent van zijn een onofficiële patch om Bloodborne op 60 frames per seconde te laten draaien op de PS4. De beelden laten zien dat hij toegang heeft tot het debugmenu en dat hij een PS4 PKG-bestand (een back-up van een game) kan installeren, wat hij bewijst door de inmiddels offline gehaalde P.T.-demo te installeren.

It's… beautiful. The PlayStation 5 has been jailbroken. pic.twitter.com/54fvBGoQGw — Lance McDonald (@manfightdragon) October 3, 2022

Momenteel werkt de jailbreak alleen op de PlayStation 5 (Disk/Digital) met firmwareversie 4.03 en ouder. Deze versie werd in oktober 2021 uitgebracht en in december van dat jaar vervangen door versie 4.50. Volgens de maker werkt de exploit slechts 30% van de tijd en moeten er doorgaans meerdere pogingen worden uitgevoerd om het te laten werken.

Gezien de beperkingen van de exploit en het feit dat deze alleen werkt op oudere firmwareversies, lijkt de schade voor Sony vooralsnog klein te zijn. Hackers kunnen de jailbreak mogelijk wel gebruiken om dieper te graven in de software van de PS5 en meer kwetsbaarheden blootleggen.