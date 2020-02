GRID, SteamWorld Dig 2 en SteamWorld Quest zijn gratis Google Stadia Pro-games van maart

Vorige week onthulde Google dat verschillende SteamWorld-games naar Stadia zouden komen, waarbij Dig 2 en Quest gratis speelbaar zouden zijn voor Stadia Pro-gebruikers. Het blijkt dat fans niet lang hoeven te wachten, want Google heeft bekendgemaakt dat SteamWorld Dig 2, SteamWorld Quest en de racegame GRID vanaf 1 maart gratis speelbaar zijn.

Maart is de eerste maand sinds de lancering van Stadia dat er drie gratis Pro-games worden aangeboden. Het trio wordt toegevoegd aan vier andere gratis games, waaronder Destiny 2, Metro Exodus en Gylt, terwijl Farming Simulator 19 eind februari verdwijnt. Je hebt nog een paar dagen om Farming Simulator te claimen en het onderdeel van je bibliotheek te maken. Om ze te claimen, ga je naar de Stadia Store en voeg je ze toe aan je bibliotheek met een druk op de knop.

Daarnaast is Spitlings, een kleurrijke actie-arcade indietitel met lokale multiplayer voor vier personen, uitgebracht op Stadia. De game is een ‘First on Stadia’-titel, wat betekent dat het een tijdelijke exclusieve game is die uiteindelijk zijn weg zal vinden naar andere platforms. Splitings wordt voor €14,99 aangeboden.