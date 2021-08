‘Grand Theft Auto V voor PS5 en Xbox Series X|S draait in 4k met 60 frames per seconde’

De PlayStation 5-versie van Grand Theft Auto V zal volgens het PlayStation Blog draaien in 4k met 60 frames per seconde. Op de Duitse site werd onlangs een lijst gepubliceerd met alle games om naar uit te kijken in de tweede helft van 2021, waaronder een korte beschrijving van de GTA V-versie voor PS5.

Grand Theft Auto V voor PS5 en Xbox Series X|S

Uit de beschrijving blijkt duidelijk dat de nieuwe versie er niet alleen mooier uit zal zien, maar ook met meer frames per seconde kan worden gespeeld. “Heb je het ultieme gangster verhaal al gespeeld op PS3? En opnieuw op PS4? En heb je echt genoeg van Los Santos?” luidt het artikel. “Natuurlijk niet, en dat is precies waarom deze uitgebreide en verbeterde versie van Grand Theft Auto V bovenaan je verlanglijstje zou moeten staan. Je hebt de misdaadmetropool Los Santos nog nooit zo mooi gezien, waarbij de skyline schittert in kraakheldere 4K-resolutie dankzij de vette grafische update, terwijl je je een soepele weg baant door de stad dankzij een vloeiende 60fps.”

Uiteraard wordt er niet gesproken over de Xbox Series X-versie, maar gezien de vergelijkbare hardware is het aannemelijk dat deze voordelen ook naar de console van Microsoft komen. Rockstar Games maakte eerder dit jaar bekend dat de uitgebreide en verbeterde versies van Grand Theft Auto V en Grand Theft Auto Online op 11 november worden uitgebracht voor Xbox Series X|S en PlayStation 5.

Het gaat helaas niet om een gratis update, waardoor je de game nogmaals moet kopen om te profiteren van de verbeteringen. PS5-bezitters kunnen GTA Online de eerste drie maanden gratis aan hun PlayStation-account toevoegen. Daarnaast ontvangen zij vanaf nu elke maand tot de release op de PS5 een miljoen GTA-dollars via de PlayStation Store wanneer ze iedere maand inloggen met de PS4-versie.

De ontwikkelaar maakte bekend dat GTA Online deze zomer speciale voordelen zal bevatten voor spelers om te profiteren van de verbeterde versies wanneer ze uitkomen. Bovendien staan er ter ere van de aanstaande 20ste verjaardag van Grand Theft Auto III meer leuke verrassingen gepland, waaronder enkele speciaal voor GTA Online-spelers.

“We hebben het bijvoorbeeld goed gedaan met de Mafia-serie en Grand Theft Auto V gaat nu naar zijn derde generatie, wat ongelooflijk is”, zei Strauss Zelnick van Take-Two Interactive. “Het was een succes toen het werd gelanceerd, het bleef een succes in de tweede generatie, we zullen zien hoe Grand Theft Auto het doet in de volgende generatie. Ik ben er natuurlijk zeker van dat Rockstar gewoon een geweldige ervaring zal leveren, maar dat kun je niet doen als je alleen een simpele port doet. ”

Grand Theft Auto V werd in 2013 uitgebracht voor de Xbox 360 en PlayStation 3, waardoor dit alweer de derde versie wordt van de game.