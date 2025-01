‘Grand Theft Auto 6 wordt buitengewoon’

Het lijkt erop dat 2025 het jaar wordt waarin we eindelijk Grand Theft Auto 6 (GTA 6) mogen verwelkomen. Rockstar Games, bekend van hun iconische games zoals Red Dead Redemption en de GTA-serie, heeft bevestigd dat de release gepland staat voor later dit jaar, tenzij er onverwachte vertragingen optreden. Volgens Strauss Zelnick, CEO van Take-Two Interactive, het moederbedrijf van Rockstar Games, wordt het een ervaring die “het wachten meer dan waard” is.

De visie van Take-Two

In een recent interview op YouTube met Conner Mather, gaf Zelnick inzicht in de filosofie achter het succes van Take-Two. Hij benadrukte dat het bedrijf zijn creatieve teams de vrijheid geeft om hun passies te volgen. “We hebben de middelen om grote, ambitieuze visies te ondersteunen,” verklaarde hij. Dit is een bewuste keuze die heeft geleid tot de duurzaamheid en kwaliteit van hun intellectuele eigendommen.

Een belangrijk aspect van hun strategie is dat Take-Two geen jaarlijkse releases nastreeft voor games zonder sportlicentie. Dit geeft het bedrijf de mogelijkheid om jarenlang te investeren in een project en iets speciaals af te leveren. “Deze aanpak heeft ons succes gebracht, zelfs als sommige analisten aanvankelijk sceptisch waren,” aldus Zelnick.

“We denken dat de combinatie van investeren in de creatieve aspecten van wat we doen en het publiek laten wachten op een release, soms voor een lange tijd, de reden is waarom onze titels zo duurzaam zijn,” vervolgt hij. “In tegenstelling tot veel van onze concurrenten heeft elke release binnen een franchise beter gepresteerd dan de vorige release en in de meeste gevallen is dat niet het geval in de game-industrie. In de meeste gevallen zie je dalende verkoopcijfers release na release, maar dat is niet het geval bij ons omdat we onze tijd nemen en ons echt richten op het presenteren van iets aan het publiek dat ze nog nooit eerder hebben gezien.”

Verwachtingen Voor GTA 6

Wat kunnen we verwachten van GTA 6? Zelnick liet doorschemeren dat de game een revolutionaire ervaring zal bieden. “Ik denk dat het buitengewoon zal zijn en het wachten waard,” zei hij. Later voegde hij eraan toe: “Ik denk dat het adembenemend zal zijn.”

Grand Theft Auto 6 speelt zich af in de fictieve staat Leonida, een open wereld geïnspireerd door Florida. Het verhaal volgt het criminele duo Lucia en haar mysterieuze partner en neemt spelers mee naar Vice City (gebaseerd op de Amerikaanse stad Miami). In december 2023 werd de game door middel van een trailer officieel gepresenteerd. De game moet eind 2025 verschijnen voor de PlayStation 5 en Xbox Series X/S. Een pc-versie volgt naar alle waarschijnlijkheid op een later moment.