Gran Turismo 7 krijgt deze week update met drie nieuwe auto’s

De volgende update voor Gran Turismo 7 verschijnt deze week en introduceert drie nieuwe auto’s. Gran Turismo-producer Kazunori Yamauchi kondigde de update op 19 juni aan met een teaser waarop de bolides vaag zijn te zien.

Gran Turismo 7

Het eerste model is waarschijnlijk de Suzuki Escudo Pikes Peak met zijn enorme splitter, achtervleugel en grote bumper. De 1996 Suzuki Escudo Pikes Peak Version is een rallyauto voor heuvelklimmen met bijna 1000pk. Het voertuig verscheen voor het eerst in Gran Turismo 2 en werd later vervangen door de auto uit 1998, die zijn opwachting maakte in de daaropvolgende versies van de game. Dit lijkt ook het model voor Gran Turismo 7 te zijn.

De tweede auto is naar verluidt een Gr.3-versie van de Suzuki Vision Gran Turismo. Dit model werd ontwikkeld als een unieke sportwagen die de motorfiets- en de autotechnologie van het bedrijf samensmolt. Er is ook een elektrische motor in de aandrijflijn, wat betekent dat deze wendbare sportwagen een hybride is. De benzinemotor komt in de vorm van de 1340-cc inline-4 die is overgenomen van het vlaggenschip van het bedrijf, de Hayabusa.

Het Gr.3-model zal waarschijnlijk grote vleugels bevatten en over meer vermogen beschikken, wat een interessante verandering kan zijn gezien het lage gewicht van de Vision. Over de derde auto is nog wat onduidelijkheid, maar het zou kunnen gaan om de Ford Deuce Roadster uit 1932.

Het is nog onbekend of de update voor Gran Turismo 7 nog meer veranderingen gaat introduceren. Tot op heden is er alleen een aangepaste versie van Spa-Francorchamps toegevoegd, waardoor de kans groot is dat er binnenkort weer een nieuw circuit in aantocht is. Veder kunnen spelers in Gran Turismo 7 nog steeds niet hun auto’s verkopen, wat door Yamauchi in maart werd beschreven als een project voor de nabije toekomst.