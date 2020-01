Google Stadia Pro: Metro Exodus en Gylt zijn vanaf 1 februari gratis speelbaar

Google Stadia is geen traditionele abonnementsservice. Naast het betalen voor de diensten van Stadia moet je nog steeds nieuwe games aanschaffen. Stadia Pro-gebruikers krijgen echter wel toegang tot een kleine selectie games en in februari worden er twee nieuwe games toegevoegd, terwijl er vandaag ook twee verdwijnen. Vanaf 1 februari kunnen gamers aan de slag met Metro Exodus en de exclusieve Stadia-game Gylt.

Stadia Pro in februari

Gylt – De nieuwste creatie van Tequila Works is een reis waarbij je je ergste angsten onder ogen ziet en wordt geconfronteerd met de emotionele impact van je acties. GYLT speelt zich af in een griezelige en melancholische wereld en is een griezelig verhaal dat fantasie en realiteit combineert op een surrealistische plek waar je nachtmerries werkelijkheid worden. Verberg je voor vreselijke wezens of confronteer ze terwijl je je een weg baant door de uitdagingen van deze slechte wereld.

Metro Exodus – Vlucht uit de verwoeste ru├»nes van de Metro van Moskou en ga op een epische reis door de post-apocalyptische Russische wildernis. Verken enorme, niet-lineaire levels, verlies jezelf in een meeslepende, sandbox-ervaring en volg een spannende verhaallijn die een heel jaar in de wildernis overspant.

Gylt als Metro Exodus zijn al sinds de lancering beschikbaar voor Stadia en in het verleden heeft Google gebruikers gecompenseerd die Pro-games voor de reguliere prijs hebben aangeschaft. Het zal interessant zijn om te zien of dat zo blijft. Opgemerkt moet worden dat Stadia Pro vanaf vandaag (28 januari) ook twee games verliest: Samurai Shodown en Rise of the Tomb Raider.