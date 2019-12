Rise of the Tomb Raider en Thumber komen in januari 2020 naar Google Stadia Pro

Google heeft vandaag bekendgemaakt welke Stadia Pro-games er in januari 2020 beschikbaar worden gemaakt. Net als vorige maand kunnen abonnees met twee nieuwe games aan de slag, terwijl er nog drie Pro-games worden behouden met het abonnement van €9,99 per maand.

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration en Thumper zijn vanaf 1 januari speelbaar. Het tweede moderne avontuur van Lara Croft is nog dieper en opwindender dan haar eerste, terwijl ze vecht tegen verraderlijke krachten op zoek naar de geheimen van het eeuwige leven. In Thumber leid je je ruimtekever met angstaanjagende snelheden over prachtige, dreigende vergezichten en baan je een weg door vijanden terwijl je racet op de altijd aanwezige beat.

Op 31 december 2019 verdwijnt Tomb Raider Definitive Edition. De games Farming Simulator 19 Platinum Edition, Destiny 2: The Collection en Samurai Shodown blijven beschikbaar, wat het totaal op vijf titels brengt.

Vanaf volgende week woensdag kun je de Stadia Store op Android, iOS of internet bezoeken om de Stadia Pro-games van januari 2020 te verzilveren. Ze zullen worden toegevoegd aan de Pro-gamescarrousel of je kunt handmatig naar de games zoeken.