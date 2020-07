Godfall-ontwikkelaar: DualSense (PS5) kan wapens en ondergronden realistisch nabootsen

Sony heeft de DualSense-controller van de PlayStation5 voorzien van haptische feedback en adaptieve triggers, waarmee ontwikkelaars onder andere het gevoel van wapens beter kunnen nabootsen.

In gesprek met GameSpot sprak Godfall-regisseur Keith Lee over de DualSense-controller en hoe de functies de hele ervaring zullen verbeteren. Stereovibratie en de weerstand op de triggers stellen de ontwikkelaar in staat om het gevoel van botsende wapens na te bootsen en hoe ze resoneren, wat niet mogelijk is met de huidige controllers.

“Wat zo opwindend is aan de DualSense-controller, is het feit dat hij stereotrilling heeft wat betreft de rumbles en weerstand op de triggers. Een van de dingen die je kunt doen, is voor het eerst een gevoel geven van een wapen dat een ander wapen raakt en hoe het resoneer”, aldus Lee.

De PlayStation 5 DualSense-controller kan ook het gevoel van verschillende oppervlakken tijdens het glijden repliceren, waardoor een zeer krachtige ervaring ontstaat. “Tijdens het glijden over de grond voel je door middel van de trilling goed de verschillende oppervlakken aan. Dus het is veel krachtiger om die ervaring te creëren.”

De PlayStation 5 en de DualSense-controller worden later dit jaar wereldwijd gelanceerd. Een definitieve releasedatum en prijs moet nog worden aangekondigd.

