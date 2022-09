De speciale God of War Ragnarök DualSense-controller voor de PlayStation 5 is nu beschikbaar voor pre-order in Nederland. Deze limited edition controller kan in ons land worden aangeschaft bij Bol.com voor €74,99. Op 9 november, de releasedatum van de game, wordt de controller gratis bij je thuisbezorgd.

Het is voor het eerst dat Sony een PS5-controller uitbrengt met een game als thema. Daarnaast werd onlangs een nieuwe gameplayvideo van God of War Ragnarök gepubliceerd.