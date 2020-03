Sony introduceert Ghost of Tsushima Collector’s Edition is beschikbaar als pre-order

Sony heeft vandaag bekendgemaakt dat Ghost of Tsushima op 26 juni wordt uitgebracht voor de PlayStation 4. Er zullen meerdere versies van de game verschijnen, waaronder een Special (€89,99) en Collector’s Edition (€179,99). Deze versies nu beschikbaar voor pre-order bij Bol.com, Game Mania en NedGame.

Ghost of Tsushima

Er zijn naast de reguliere versie ook nog twee speciale edities beschikbaar. De eerste is de Special Edition met een SteelBook-hoes plus een tegoedbon voor een in-game Hero of Tsushima-masker en een skin voor je zwaard, Charm of Hachiman’s Favor, één technique point, het commentaar van de director en het digitale artbook.

De meest indrukwekkende versie is de Ghost of Tsushima Collector’s Edition met een replicamasker. Het is een recreatie van het masker die je in de game draagt en het is gemaakt van kunsthars Het is niet bedoeld om te dragen, maar het heeft een individueel genummerde standaard, zodat je het op een plank kunt houden om indruk te maken op je vrienden of om je vijanden bang te maken. Bovendien is er ook een sashimono (oorlogsbanner), zoals je zult zien in de game die bijna 1,5 meter lang is en een traditionele furoshiki (inpakdoek). Je krijgt ook een exemplaar van de game met een SteelBook-hoes, een fysiek artbook van 48 pagina’s en een artistieke weergave van de volledige kaart op stof. Ook inbegrepen is een tegoedbon voor alle digitale inhoud van de hieronder genoemde Digital Deluxe Edition. Deze versie is nu voor €179,99 beschikbaar voor pre-order bij Bol.com, Game Mania en NedGame.

Daarnaast kun je Ghost of Tsushima digitaal bestellen in de PlayStation Store. In de shop van Sony is ook de Digital Deluxe Edition beschikbaar, die bestaat uit een digitale kopie van het spel, samen met de Hero of Tsushima skin set, die een extra in-game paard, zadel, masker, zwaard en pantser set voor Jin biedt. De Digital Deluxe bevat ook twee in-game items: de Charm of Hachiman’s Favor en een technique point, evenals een dynamisch thema van de Samurai PS4. Er is ook een digitaal art book van Dark Horse, plus het commentaar van de director, waarin er samen met een gerenommeerde Japanse historicus wordt gekeken naar de wereld van Ghost of Tsushima en hoe het zich verhoudt tot de evenementen waarop het is gebaseerd.